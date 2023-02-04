Bakanlık 18-45 yaş arası çalışacak personel arayışında! KPSS şartı yok: En az ilkokul mezunları...







MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK) ALIMI İÇİN İLAN PAYLAŞTI







KURA ÇEKİMİ İLE PERSONEL ALINACAK!

BAŞVURULAR NEREDEN TAKİP EDİLECEK?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NEDİR? NE İŞ YAPAR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 18-45 yaş arası adaylar arasında en az ilkokul mezunu olanların en fazla önlisans mezunlarının başvurabileceği bir personel alımı için kura çekimi düzenleyeceğini açıkladı.Milli Eğitim Bakanlığı, kamuoyuna duyurduğu personel alımı başvuruları için önemli bilgiler paylaştı. Bakanlık, 18-45 yaş arası adayların başvurabileceği personel alımında KPSS şartının aranmayacağını ve en az ilkokul mezunu, en fazla ise önlisans mezunlarının başvurabileceğini ifade etti.Personel alımında kura çekimi uygulanacak ve başvuruların kabulü için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, affa uğramış olmama, devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamama, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamama, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamama, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamama, kamu haklarından mahrum bulunmamama, Gaziemir ilçesi sınırlarında ikamet ediyor olma, arşiv araştırması olumlu olma şartları aranacak.Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfası olan dhgm.meb.gov.tr/dkm adresinden tüm duyurular ve sonuçlar (kura sonuçlarını, mülakat sınavının yerini, tarihini, saatini ve mülakat sınav sonuçları ile gerekli görülebilecek diğer duyuruları) takip edilebilecek. Adayların başvurularını 09-13 Şubat 2023 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünde (Dokuz Eylül Mah. Sarnıç Yolu No: 7 Gaziemir/İZMİR) elden teslim etmeleri gerekiyor. Başvuru için istenilen belgelerin M.E.B. Dokuz Eylül Mah. Sarnıç Yolu No: 7 Gaziemir/İZMİR adresine zamanında teslim edilmesi ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Sürekli İşçi (Güvenlik) alımı için ilan tarihinden itibaren 09-13 Şubat 2023 tarihleri arasında başvuruların yapılması gerekiyor. İstenilen belgeleri kuruma zamanında teslim etmeyen veya yapılan inceleme neticesinde ilanda istenilen şartları sağlamayan adaylar kura çekimi için değerlendirmeye alınmayacak.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki eğitim sistemini yöneten ve denetleyen kurumdur. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim düzeyleri ve programlarını belirler, uygular ve denetler, okul idarelerini ve öğretmenlerini yetkilendirir ve eğitim sistemi hakkında politika ve stratejiler geliştirir. Milli Eğitim Bakanlığı, öncelikle ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitimi yönetir, ancak aynı zamanda özel eğitim ve mesleki eğitim düzeylerini de kapsar. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sistemindeki kaliteyi arttırma ve eşitliği sağlama yolunda çalışır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini desteklemek için okulların fiziksel ve sosyal çevresini geliştirmeyi amaçlar. Milli Eğitim Bakanlığı, aynı zamanda eğitim sistemine erişimi ve eğitim kalitesini arttırmak için öğrencilere, öğretmenlere ve okul idarecilerine eğitim ve beceri programları sunar.