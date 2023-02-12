Bakanlık 200.000 TL ev desteği verecek! Başvurular açıldı: Karşılıksız dağıtılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni yardım programının açıklanmasıyla birlikte depremzedelere ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlardan en etkileyici olanı, evlerini yenilemek isteyenler için oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için yapılan yardımların miktarın da bu kapsamda merak edildi. Yıkık dökük evlerini devlet desteğiyle restore edip tamir etmek isteyenlere devlet yarım eli uzatıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın mali yardımından hak sahibi tüm vatandaşlar yararlanabilmektedir. Bakanlık, maddi durumları yetersiz olan ve konut durumu kötü olan vatandaşlara evde onarım yardımı yapmaktadır.
Depremden etkilenenler ve ev tadilatı ihtiyacı olan vatandaşlara 200 bin TL'lik tam destek ödemesi sağlanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirilen iş birliğiyle ev tadilat desteği sayesinde insanlar sağlıksız ve tehlikeli evlerde yaşamak zorunda kalmayacak. Önceki yıllarda 10.000 TL ile 40.000 TL arasında tutarlarda yapılan ödemeler bu yıl arttı. Yeni rakamlara göre evlerin onarımına 75 bin TL, prefabrik evlerin yapılmasına 150 bin TL ve betonarme evlerin yapılmasına 200 bin TL hibe verilecek.