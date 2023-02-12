Bakanlık 200.000 TL ev desteği verecek! Başvurular açıldı: Karşılıksız dağıtılacak













EV ONARIM YARIMLARINA NASIL BAŞVURULUR?

BAŞVURU KOŞULLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni yardım programının açıklanmasıyla birlikte depremzedelere ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlardan en etkileyici olanı, evlerini yenilemek isteyenler için oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için yapılan yardımların miktarın da bu kapsamda merak edildi. Yıkık dökük evlerini devlet desteğiyle restore edip tamir etmek isteyenlere devlet yarım eli uzatıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın mali yardımından hak sahibi tüm vatandaşlar yararlanabilmektedir. Bakanlık, maddi durumları yetersiz olan ve konut durumu kötü olan vatandaşlara evde onarım yardımı yapmaktadır.Depremden etkilenenler ve ev tadilatı ihtiyacı olan vatandaşlara 200 bin TL'lik tam destek ödemesi sağlanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirilen iş birliğiyle ev tadilat desteği sayesinde insanlar sağlıksız ve tehlikeli evlerde yaşamak zorunda kalmayacak. Önceki yıllarda 10.000 TL ile 40.000 TL arasında tutarlarda yapılan ödemeler bu yıl arttı. Yeni rakamlara göre evlerin onarımına 75 bin TL, prefabrik evlerin yapılmasına 150 bin TL ve betonarme evlerin yapılmasına 200 bin TL hibe verilecek.Konut tadilatı konusunda yardım isteyen vatandaşlar, ikametgahlarının yakınındaki Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne başvurabilir. Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden online olarak kolayca başvuruda bulunabilirler. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası bakanlık da destek veriyor. Mahalle sakinlerine ve depremzedelere evlerinin tamiri için toplam 200 bin TL hibe verileceğini açıklayan bakanlık, bu destekleri Dayanışma ve Sosyal Destek Fonu ile koordineli olarak sağlayacak.Bakanlığın evde onarım yardımı geri ödemesiz olarak sağlanmaktadır. Dairenin belirlediği şartları taşıyan herkese evde tadilat yardımı ödenir. Başvuru koşulları aşağıdaki gibidir; - Başvuru sahibinin TC vatandaşı olacak, - 18 yaşından büyük olacak, - Elde edilen gelirin asgari ücretin 1/3'ünden az olacak, - Evin tam mülkiyet belgeleri olmalı.