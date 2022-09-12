Bakanlık açıkladı! 1325 TL yardım destek ödemeleri için ödeme tarihleri belli oldu... Çocuklu aileler hesaplarınızı kontrol edin







Öğretmenlerin beklediği açıklama yapıldı







Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğretmenin dört gözle beklediği eğitim ödeneği hakkındaki detayları paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere 12 Eylül 2022 Pazartesi günü itibariyle yeni döneme hazırlık ödeneği verileceği açıklaması yapıldı. İşte eğitim ödeneği hakkında merak edilen tüm detaylar…12 Eylül 2022 Pazartesi itibariyle yeni eğitim öğretim yılı başlarken Milli Eğitim Bakanlığı eğitim ödeneği hakkındaki detayları da paylaştı. 2022 yılında 1325 TL olarak yapılacak olan ödemeler merak konusu oldu.Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim dönemi ödeneği hakkında il müdürlüklerine yazı gönderdi. Müdürlüklere gönderilmiş olan yazı kapsamında 2022 senesi içerisinde verilecek olan ödeneğin 1325 lira olarak belirlendiği ifade edildi.Yatırılacak olan paraların 12 Eylül itibari ile hesaplarda olacağı aktarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bulunan Okullarda çalışan tüm öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılı için verilecek olan ödenekten yararlanacağı söylendi.