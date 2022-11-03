Bakanlık açıkladı! Kamu kurumlarına personel alımı yapılacak! Başvurularda yaş şartı aranmıyor

KPSS PUANI İLE ALIM YAPILACAK





KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı yapacak. KPSS ile yapılacak olan başvurularda taban puan şartı aranmıyor. Bakanlık bünyesinde çalışacak 69 personel için şartlar belli oldu. Lise ve dengi okul mezunları başvuru yapabilecek.İşte konu hakkındaki tüm detaylar…Bakanlık bünyesinde yapılan personel alımları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Alımlar kapsamında adaylardan KPSS puanı isteniyor. P94 puan türünden yapılacak olan alımlarda ise taban puan sınırlaması yer almıyor.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yapacak olan adaylardan istenen genel şartlar şu şekildedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler, Sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almayan kişiler, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan kişiler, Herhangi bir liseden mezun olan kişiler, Sağlık açısından çalışmaya engel olacak herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan kişiler, Belirlenen pozisyona yerleştirilmek üzere tercih yapacak olan kişilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7. bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.26 Ekim'de başlayan başvurular 5 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sisyeme giriş yaptıktan sonda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kariyer Kapısı sayfasına gelmeniz gerekmektedir. Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısını seçtikten sonra başvuru yapabilirsiniz.