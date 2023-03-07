Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile birlikte ortaklaşa yürütülen “İlk Evim İlk İş Yerim” projelerinin ilk 7 etabı için 75 ilde gerçekleştirilen işlemleri tamamlandı. 5 Şubat'ta Kütahya'da gerçekleştirilen kura çekiminin sonrasında 6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili birden yıkıma uğratan deprem felaketinin ardından Ankara'da yapılacağı düşünülen kura çekimleri ertelenmesi yönünde bir karar alınmasına neden olmuştu. Askıya alınan kura çekimi 6 Mart günü Ankara'da yeniden başladı.
GÜNDEM
07 Mart 2023 - 16:42
Bakanlık açıkladı: TOKİ konutları kura çekimleri tekrar başlatıldı!
Yaşanan deprem feleketinden dolayı ara verilmesi kararlaştırılan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projelerinde kura çekimlerinin tekrar başlatıldığı bildirildi.
GÜNDEM
07 Mart 2023 - 16:42