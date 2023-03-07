Bakanlık açıkladı: TOKİ konutları kura çekimleri tekrar başlatıldı!













ÖNCELİK DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERE VERİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile birlikte ortaklaşa yürütülen “İlk Evim İlk İş Yerim” projelerinin ilk 7 etabı için 75 ilde gerçekleştirilen işlemleri tamamlandı. 5 Şubat'ta Kütahya'da gerçekleştirilen kura çekiminin sonrasında 6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili birden yıkıma uğratan deprem felaketinin ardından Ankara'da yapılacağı düşünülen kura çekimleri ertelenmesi yönünde bir karar alınmasına neden olmuştu. Askıya alınan kura çekimi 6 Mart günü Ankara'da yeniden başladı.6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ara verilen çekiliş, bakanlık belgesine göre deprem felaketinden etkilenen illere öncelik verilerek yeniden başlayacak. İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 8 adet 'İlk İş Yerim' projesinden 15 bin 400 İlk Evim Arsa projesinden yararlananlar için de noter huzurunda çekiliş yapılacağı bilgisi verildi.