Bakanlık çatısında çalışmak isteyenlere müjde! KPSS şartını taşıyan tam 500 kişi istihdam edilecek: Son başvuru tarihi...







BAŞVURU KOŞULLARI







ALIM YAPILACAK KADROLAR

BAŞVURU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanı üzerine KPSS puanına bakılarak alım yapılacağı haberi verildi. 500 sözleşmeli personel alımı için gerekli başvuru şartları açıklandı. 2022 yılının KPSS puanına bakılarak yapılacak alımlar için başvuru sürecine dair tüm detaylar haberimizde.-TC vatandaşı olmak-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartlara uygunluk -Yolculuk için gerekli şartlara uygunluk göstermek -2022 yılında gerçekleşen KPSS sonuçlarına bakılarak P3 puan türünden en az 70 puan almak -Özel ya da kamu sektörleri üzerinde en az 3 yıl meslek tecrübesine sahip olmak -Başvuru tarihi ele alınarak 40 yaşını doldurmamış olmak223 İnşaat Mühendisi 25 Harita Mühendisi 35 Makine Mühendisi 35 Elektrik– Elektronik Mühendisi 35 Çevre Mühendisi 20 Jeoloji Mühendisi 20 Jeofizik Mühendisi 33 Mimar 25 Şehir Plancısı 28 Avukat 21 Uzman22 Mart ve 27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan alımlar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzeriden başvuru yapılabilir.