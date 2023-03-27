Bakanlık çatısında çalışmak isteyenlere müjde! KPSS şartını taşıyan tam 500 kişi istihdam edilecek: Son başvuru tarihi...

Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanı üzerine KPSS puanına bakılarak alım yapılacağı haberi verildi. 500 sözleşmeli personel alımı için gerekli başvuru şartları açıklandı. 2022 yılının KPSS puanına bakılarak yapılacak alımlar için başvuru sürecine dair tüm detaylar haberimizde.
BAŞVURU KOŞULLARI-TC vatandaşı olmak
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartlara uygunluk -Yolculuk için gerekli şartlara uygunluk göstermek -2022 yılında gerçekleşen KPSS sonuçlarına bakılarak P3 puan türünden en az 70 puan almak -Özel ya da kamu sektörleri üzerinde en az 3 yıl meslek tecrübesine sahip olmak -Başvuru tarihi ele alınarak 40 yaşını doldurmamış olmak