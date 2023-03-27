KAMU PERSONELİ
27 Mart 2023 - 01:00

Bakanlık çatısında çalışmak isteyenlere müjde! KPSS şartını taşıyan tam 500 kişi istihdam edilecek: Son başvuru tarihi...

Bakanlıkta işe girmek isteyenler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyurdu. Yaşanan asrın felaketiyle beraber afet bölgesi ilan edilen şehirler üzerinden 500 sözleşmeli personel alımı başladı. Kimler başvuruda bulunabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular ne zaman başlayacak?

KAMU PERSONELİ
27 Mart 2023 - 01:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bakanlık çatısında çalışmak isteyenlere müjde! KPSS şartını taşıyan tam 500 kişi istihdam edilecek: Son başvuru tarihi...
TAKİP ETTAKİP ET


Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanı üzerine KPSS puanına bakılarak alım yapılacağı haberi verildi. 500 sözleşmeli personel alımı için gerekli başvuru şartları açıklandı. 2022 yılının KPSS puanına bakılarak yapılacak alımlar için başvuru sürecine dair tüm detaylar haberimizde.

BAŞVURU KOŞULLARI

-TC vatandaşı olmak



-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartlara uygunluk

-Yolculuk için gerekli şartlara uygunluk göstermek

-2022 yılında gerçekleşen KPSS sonuçlarına bakılarak P3 puan türünden en az 70 puan almak

-Özel ya da kamu sektörleri üzerinde en az 3 yıl meslek tecrübesine sahip olmak

-Başvuru tarihi ele alınarak 40 yaşını doldurmamış olmak

Bakanlık personel iş ilanı

ALIM YAPILACAK KADROLAR

223 İnşaat Mühendisi

25 Harita Mühendisi

35 Makine Mühendisi

35 Elektrik– Elektronik Mühendisi

35 Çevre Mühendisi

20 Jeoloji Mühendisi

20 Jeofizik Mühendisi

33 Mimar

25 Şehir Plancısı

28 Avukat

21 Uzman

BAŞVURU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

22 Mart ve 27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan alımlar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzeriden başvuru yapılabilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ