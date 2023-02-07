Bakanlık destek başvuruları tekrar açıldı: Kişi başı 7.885 TL nakit ödenecek







SOSYAL YARDIM BŞAVURULARI







Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanması için yapılan nakit yardımları devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından alınan bilgilere göre sosyal yardımlara zam yapıldı. Peki sosyal yardımlar ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardımlar devam ediyor. 18 yaşını geçen herkesin başvuru yapmaları durumunda onay alınırsa aylık düzenli olarak ödeme alınıyor. 18 yaşını geçen herkes 7 bin 885 TL ödeme alabilecek. Yeni seneyle birlikte sosyal desteklere de zam geldi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar başvurularının onaylanması durumunda PTT aracılığıyla 7 bin 885 TL'ye varan sosyal ödemelerden faydalanabiliyor.Başvuru yapmak için en yakın PTT şubesine giderek kimlik kartı ile başvuru yapılması gerekiyor. Evde bakım maaşı, 65 yaş maaşı, engelli maaşı, elektrik tüketim desteği, doğal gaz desteği ve birçok sosyal destek yeni aylardan itibaren zamlı olarak hak sahibi vatandaşların hesaplarına geçiyor. Sosyal yardımlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar PTT şubelerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda PTT şubelerinde oluşacak yoğunluğa engel olmak amacıyla Sosyal Hizmet Müdürlükleri üzerinden de başvuru yapılabildiği gibi e-Devlet sistemi üzerinden kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapılabiliyor.