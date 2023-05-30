









ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİYOR! MESAİLER DEĞİŞECEK!







Bakanlık duyurdu: Mesai saatlerinde değişiklik! Seçim sonrası gözler o tarihte. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, çalışma sürelerinin 5 saate kadar azaltılabileceğini söyledi. Bu değişiklik Meclis'te tartışılıyor. İşte detaylar...Seçimler sona erdi ve çalışanlar, mesai saatleri düzenlemesinin ne zaman geleceğini merakla bekliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, çalışma saatlerinin 5 saate kadar azaltılmasına olumlu yaklaştığını belirtmişti, bu da tüm çalışanları heyecanlandırdı. İşte diğer ayrıntılar...Yoğun çalışma sürelerine sahip ülkelerden biri olan Japonya, çalışma koşulları ve süresi nedeniyle intihar ve sosyal izolasyon vakalarının artmasıyla birlikte çalışma sürelerini azaltma yoluna gitmişti. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Meclis'te bir konuşma yapması bekleniyor. Çalışma süreleri azaltılacak mı yoksa aynı mı kalacak, hangi düzenlemelerin geleceği o zaman netlik kazanacak. Çalışanlar bu konuda büyük bir beklenti içerisinde ve gelecekteki düzenlemelerin ne şekilde olacağını merakla bekliyorlar.