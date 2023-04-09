Bakanlık duyurdu! TCKN son hanesi 0,2,4,6,8 olanlar dikkat: 1250 TL para ödenecek!













AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ KAÇ LİRA?

Yoksul ailelere verilen aile yardımı bu ay ne zaman ödenecek? Sorunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Aile yardımı alan vatandaşlar, Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Aile yardımının önümüzdeki haftadan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Türkiye'de pek çok kişi bu yardımın hangi tarihte hesaplarda olacağını merakla araştırmaya başlamış durumda. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımız devlet tarafından almış olduğu bu desteğin yatmasını bekliyor. İşte detaylar...Nisan ayı aile destek ödemeleri ne zaman hesaba yatacak diye merak ediliyor. Nisan ayı aile ödemelerinin ne zaman hesaba geçeceği henüz belli değil. Aile Bakanı Derya Yanık'ın aile yardımlarının hesaplara aktarılacağı tarihle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Ödemelerin 15 Nisan'dan itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatacağı düşünülüyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha önceleri yapmış olduğu açıklamalarda, ” Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 Türk Lirasına, %40-69 arası engelli aylığı 1594 Türk Lirasına, %70 ve üzeri engelli aylığı 2392 Türk Lirasına, Evde Bakım Yardımı 4336 Türk Lirasına ve Sosyal Ekonomik Destek de 3038 Türk Lirasına yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız.” demişti Bu kapsamda aylık gelir aralığına göre ödemelerin tutarında da değişiklik yaşanıyor. Hanede kişi başına düşen ödeme miktarları şu şekilde: 450 Türk Lirası ve altı – 1250 Türk Lirası 450 Türk Lirası üzeri/ 911,15 Türk Lirası ve altı- 1100 Türk Lirası 911,15 Türk Lirası üzeri/ 1372,30 Türk Lirası ve altı- 950 Türk Lirası 1372,30 Türk Lirası üzeri/ 2.835,60 Türk Lirasından az- 850 Türk Lirası olarak hesaplara aktarılacak.