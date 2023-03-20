Bakanlık ev hanımlarına destek çıktı! Cep harçlıkları devletten: Bu koşulu karşılayanlar 4.125 TL parayı cebine koyacak







Yardım Uygunluğu ve Başvuru Süreci





Dul ve Yetim Aylığı







Dul ve Yetim Aylığı Dağılımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belirli şartları taşıyan ev hanımlarının nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni bir yardım programı açıkladı. Yılbaşında memur ve asgari ücrete yapılan zam oranlarına uygun olarak sosyal yardım ödemeleri de zamlı olarak ödenecek. Koşulları sağlayan ve hemen başvuran ev hanımları bu yardım programından yararlanabiliyor. Yardımlar düzenli olarak maaş şeklinde hesaplarına aktarılacak.Yardım programından yararlanabilmek için ev hanımlarının belirli şartları yerine getirmesi ve belirtilen tarihler arasında başvuruda bulunması gerekiyor. Başarılı olan başvuru sahipleri bakanlık aracılığıyla 4125 TL nakit para alacak. Bu yardımdan faydalanmak için hemen başvuru yapılması önemli.Şartları yerine getiren ev hanımları, devletten dul ve yetim aylığı alabilir. Bu yardım bir defaya mahsus olarak değil, düzenli olarak maaş şeklinde hesaplarına aktarılacak. Eşini, annesini ya da babasını kaybeden dul ve yetimler dul ve yetim aylığı alabiliyor. Yani ev kadınları devletten dul ve yetim aylığı alarak gelir elde etme şansına sahip oluyor.Dul ve yetim aylığı kişilerin durumuna göre farklı yüzdelerde dağıtılır. Örneğin dul kadının yalnız ve çocuğunun olmaması gibi durumlarda %75 oranında dul ve yetim aylığı bağlanabilir. 2023 yılı ile birlikte ev hanımları için ödenen dul ve yetim aylığı 4125 TL.