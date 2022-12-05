Tarım ve Orman Bakanlığı, bugüne kadar 629.165 mikroçipli evcil hayvan tespit edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca hayvanların kimliklendirme işlemleri için de son tarihin 31 Aralık 2022 olduğunu hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, "Sevgili dostunuzu Evcil Hayvan Kayıt Sistemine (PETVET) tespit ettik ve kaydettik. Bu işlemler eyalet ve ilçe tarım müdürlükleri ve veteriner hekimler tarafından yürütülüyor. PETVET mikroçip uygulaması evcil hayvanın adını, pasaport numarasını, cinsini, cinsiyetini, rengini, doğum tarihini, evcil hayvan sahibinin adını, eyaletini, ilçesini, evcil hayvanın köyünü/mahallesini kaydeder. Acil bir durumda kişiye ulaşılabilmektedir.
GÜNDEM
05 Aralık 2022 - 13:27
Bakanlık hayvan sahiplerini uyardı: Son gün 31 Aralık! 1634 lira idari para cezası var..
Evcil hayvanların 31 Aralık 2022 tarihine kadar kimlik sahibi olması gerektiğine dikkat çeken Tarım Bakanlığı, 600 binden fazla hayvana mikroçip takıldığını duyurdu.
GÜNDEM
05 Aralık 2022 - 13:27
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