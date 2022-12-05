GÜNDEM
05 Aralık 2022 - 13:27

Bakanlık hayvan sahiplerini uyardı: Son gün 31 Aralık! 1634 lira idari para cezası var..

Evcil hayvanların 31 Aralık 2022 tarihine kadar kimlik sahibi olması gerektiğine dikkat çeken Tarım Bakanlığı, 600 binden fazla hayvana mikroçip takıldığını duyurdu.

GÜNDEM
05 Aralık 2022 - 13:27
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Bakanlık hayvan sahiplerini uyardı: Son gün 31 Aralık! 1634 lira idari para cezası var..


Tarım ve Orman Bakanlığı, bugüne kadar 629.165 mikroçipli evcil hayvan tespit edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca hayvanların kimliklendirme işlemleri için de son tarihin 31 Aralık 2022 olduğunu hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada, "Sevgili dostunuzu Evcil Hayvan Kayıt Sistemine (PETVET) tespit ettik ve kaydettik. Bu işlemler eyalet ve ilçe tarım müdürlükleri ve veteriner hekimler tarafından yürütülüyor. PETVET mikroçip uygulaması evcil hayvanın adını, pasaport numarasını, cinsini, cinsiyetini, rengini, doğum tarihini, evcil hayvan sahibinin adını, eyaletini, ilçesini, evcil hayvanın köyünü/mahallesini kaydeder. Acil bir durumda kişiye ulaşılabilmektedir.



Bakanlık hayvan sahiplerini uyardı Son gün 31 Aralık! 1634 lira idari para cezası var..

SON GÜN 31 ARALIK 2022

Ayrıca aşılamalar, sahiplik değişiklikleri, kayıt durumları, hayvanlar üzerinde yapılan manipülasyonlar ile ilgili bilgiler kayıt altına alınmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar 323 bin kedi, 647 köpek, 305 bin 505 köpek ve 13 gelincik olmak üzere 629 bin 165 evcil hayvan tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Sahipli kedi, köpek ve gelincikler için mikroçip takmak için yasal son tarih 31 Aralık 2022'dir. Bu tarihten sonra kimliğini bildirmeyen evcil hayvan sahipleri idari para cezası beklemelidir.

Alınan bilgilere göre 2022 yılı için 1634 lira olan para cezası 2023 yılında yeniden değerlendirilecek ve bahşişi olmayanlara ceza kesilecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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