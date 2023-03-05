Bakanlık ihtiyaç sahiplerine muslukları açtı! 3039 TL yardım almak için hemen bunu yapın!







SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ARTIYOR







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere verilen sosyal destek ödemelerine yeni seneyle birlikte zam yapıldı. Peki 3 bin 38 TL sosyal destek ödemesini kimler alabilir? Başvuru şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan sosyal destek ödemeleri kapsamı genişliyor. Bakanlık tarafından verilen sosyal destek ödemelerine 2023 senesine girilmesiyle zamlanan maaşlarla birlikte zam yapıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşların az da olsa nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için verilen sosyal destek ödemeleri yapılan maaş zamlarıyla doğru orantıda artırılıyor.Yapılan son haberlere göre Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi miktarları 3 bin 38 TL oldu. Yapılan zam sonrasında hak sahipleri düzenli olarak bu miktarı almaya devam edecek. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinde yapılan duyurulara göre aile destek programından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen giderek yapabilecekler. Başvuru şartları ise şu şekilde belirlendi; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, mavi kart sahibi olunmaması, ikamet adresinin ülkede olması ve 18 yaşından büyük olunması gerekiyor.