KAMU PERSONELİ
20 Şubat 2023 - 16:00

Bakanlık iş arayanlara kapıları açtı! İl il alım listesi: KPSS şartı yok

Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Toplum Yararına Programlar kapsamında Afet (Deprem) pozisyonunda istihdam edilmek üzere 14 farklı şehirde 874 personel alımı yapacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu iş ilanlarını yayınladı ve gerekli nitelikleri karşılayan ilgilenen adaylar İŞKUR aracılığıyla başvuruda bulunabilir.

KAMU PERSONELİ
20 Şubat 2023 - 16:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bakanlık iş arayanlara kapıları açtı! İl il alım listesi: KPSS şartı yok
TAKİP ETTAKİP ET


Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Toplum Yararına Programlar kapsamında Afet (Deprem) pozisyonunda istihdam edilmek üzere 14 farklı şehirde 874 personel alımı yapacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu iş ilanlarını yayınladı ve gerekli nitelikleri karşılayan ilgilenen adaylar İŞKUR aracılığıyla başvuruda bulunabilir. Alım, 17 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan TYP yönetmeliğinin bir parçası. Başvuracak adaylarda aranan şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilme veya emekli aylığı alma geçmişi bulunmamak ve açık öğretim öğrencileri hariç öğrenci olmamak yer alıyor.

is



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, afet yönetimi çalışmalarını iyileştirmek ve ihtiyaç sahibi toplulukların refahını artırmak için personel almayı hedefliyor. Personel alımı Muş, Mersin, Uşak, Van, Nevşehir, Ağrı, Kars, Çorum, İzmir, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sivas ve Kırşehir olmak üzere çeşitli illerde yapılacak. Her il ve ilçe için alınacak personel sayısı ilanlarda belirtilmiş olup, ilgilenen adayların tercih ettikleri yer için ilan numaraları ile başvuru yapmaları gerekmektedir. İŞKUR, ülkede ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) nedeniyle başvuru şartlarına geçici bir madde ekledi. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kuruma kayıtlı olmak, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı olmamak gibi mevcut şartları taşımaları gerekiyor. Ayrıca adayların emekli veya malul aylığı almaması ve açık öğretim öğrencileri hariç öğrenci olmaması gerekiyor.

 

TYP Personel Alımına Nasıl Başvurulur?

Adım 1: https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx web sitesini ziyaret edin.

Adım 2: İŞKUR sistemine eriştikten sonra, verilen görselde gördüğünüz alana girmeniz istenecek.

Adım 3: İlgili linke tıkladığınızda karşınıza TYP numarası veya Birim yazan bölüme ilinizi girebileceğiniz bir ekran gelecek. Alternatif olarak arama butonuna tıklayarak tüm TYP Personel Alım ilanlarına ulaşılabilir.

TYP personel alımı için başvuru süreci Şubat ayında başladı ve belirli bir süre devam edecek. İlanlar Türkiye genelinde farklı tarihlerde yayınlanıyor. Personel alımına başvuru yapmanın tek yolu ise internet üzerinden...

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ