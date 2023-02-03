Bakanlık kasayı açtı! 650-1250 TL devlet yardımı almak için bu işlemi yapın! 2 gün içinde hesaba yatacak







NAKDİ PARA YARDIMI BAŞVURUSU 350 TL, 650 TL VE 1250 TL E-DEVLET ÜZERİNDEN 2-3 ŞUBAT'TA YATIYOR! HEMEN BAKIN!







BAŞVURUYU NASIL YAPABİLİRİM?

BAŞKA NEREDEN NAKDİ YARDIM ALABİLİRİM?

2023 yılında T.C. devleti muhtaç ailelere yardımlarını her geçen gün artırarak devam ediyor. Şimdi de nakit para yardımı yapacak, destekten faydalanmak için tek yapmanız gereken e-devletten başvuruda bulunmak.Türkiye de ilk sırada belediyeler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere birçok kurum nakdi destek sağlamaktadır. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, maddi yardım sağlayan ve başvurularının uygun görülmesi halinde nakdi yardım almaya hak kazanan kuruluşlara yöneliyor. İlk olarak işsizlere ve eksik istihdam dilen vatandaşlara yönelik yapılan yardımlardan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarında başvuru yapması uygundur.Bu yıl zor durumda olan ihtiyaç sahibi ailelere, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak nakit para yardımı yapılmaktadır. Bu yapılan aile destek yardım programında çocuklu ailelere 1250 TL olarak nakit para yardımı sağlanmaktadır. Bu yapılan yardımın yanında ek olarak çocuk parası olarak aylık 350 Türk lirasıyla 650 Türk Lirası arasında bir ödeme daha yapılacaktır. Yardımdan faydalanmak için T.C. kimlik kartınızla beraber Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı`na şahsen veya e-Devlet üzerinden online olarak nakdi yardım başvurusu yapabilirsiniz. E-devlet sayfasından nakdi yardım başvurusu yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru linkine tıklayarak hemen anında başvuru formuna ulaşabilirsiniz.Belediyeler ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ihtiyaç sahibi vatandaşların nakit yardım başvurusunda bulunmak için ilk olarak gidilmesi gereken kuruluşlardır. Buradaki liste, ülkemizde mali yardım sunan kurum ve grupları özetlemektedir: Belediyeler, kaymakamlıklar, Valilikler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kuruluşlar ve dernekler ve ünlü girişimciler ve şirketler. Valilik ve kaymakamlıklardan, yapılan yardımlara ihtiyaç sahibi ve muhtaç kişiler şahsen başvuru yapabilirler. Fakat uygun kişilerle tanışmak ve maddi yardım almak göründüğünden