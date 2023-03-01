Finans
01 Mart 2023 - 14:15

Bakanlık milyonların beklediği müjdeyi patlattı! O tarihte hesaplara zamlı ödeme yatacak

Bakanlıktan, Mart ayında hesaplara yapılan ödemelerde artış

Finans
01 Mart 2023 - 14:15
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Bakanlık milyonların beklediği müjdeyi patlattı! O tarihte hesaplara zamlı ödeme yatacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mart ayında ihtiyaç sahibi ailelere tüm eksik ödemelerin yapılacağını açıkladı. Eksik ödemelerin yanı sıra birçok yeni destek sağlanacak ve artan ödemeler Mart ayında tüm vatandaşların hesaplarına yatırılacak.

Artırılan tüm ödemeler Mart ayında hesaplara yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi düşük gelirli aileleri desteklemek için çeşitli ödemeler yapıyor. Düzenli ya da tek seferlik ödemeler ihtiyaç sahiplerini bulmaya devam ediyor. Düzenli olan destek ödemeleri, hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Bu kapsamda Bakanlık, ihtiyaç sahibi dar gelirli aileler için düzenlenen destek yardımının artışla tüm hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.



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65 yaş aylığı detayları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlılık aylıklarını 1.997 TL artırdı. Bir kişinin 65 yaş aylığına hak kazanabilmesi için 65 yaşında veya daha büyük olması, herhangi bir Sosyal Güvenlik kurumundan aylık almaması ve hiçbir sosyal güvencesi olmaması gerekiyor.

İhtiyaç sahibi ailelere destek yardımı hız kesmeden devam ediyor

Bakanlık geçtiğimiz günlerde destek ödemelerinin memur maaşına uygulanan zam oranında artırıldığını açıklamıştı. Bu artışla birlikte yaşlılık aylığı da artırılarak emekli aylığı alanların da yüzü güldü. 

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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