Bakanlık müjdeyi verdi: 2 bin 500 TL hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yılın her döneminde vatandaşlara hem nakit hem de farklı kalemlerde yardım yapmaya devam ediyor. Bakanlıktan gelen son açıklamaya göre, 2 bin liralık ödemeler bugün itibarıyla hesaplara aktarıldı. Vatandaşlara yapılan destek ödemeleriyle ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor.
2 bin 500 TL doğal gaz yardımı ödemesi başladıGeçtiğimiz aylarda vatandaşların ısınma giderlerine destek olunması amacıyla doğal gaz faturaları için yardım ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. E-Devlet üzerinden Eylül ayında başvuruları alınmaya başlanan yardım için ilk ödemeler yapıldı.
Devletten doğal gaz yardımı alabilmek için 5 Eylül’de başlatılan başvuru süreci hala devam ediyor. Yardım kapsamında hane başına 900 lira ile 2 bin 500 lira arasında ödeme yapılıyor. Kış döneminde vatandaşların faturalarını bir nebze rahatlatacak yardımı almak için bazı şartları taşıyor olmak gerekmektedir. İlk şart kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasıdır. Kişinin ihtiyaç sahibi olması, doğal gaz altyapısı bulunan ilçe ya da beldede ikamet etmesi ve doğalgaz aboneliği bulunan kişiler yardım için başvuru yapabiliyor.