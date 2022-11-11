Bakanlık müjdeyi verdi: 2 bin 500 TL hesaplara yatmaya başladı







2 bin 500 TL doğal gaz yardımı ödemesi başladı







Doğalgaz yardım desteği başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yılın her döneminde vatandaşlara hem nakit hem de farklı kalemlerde yardım yapmaya devam ediyor. Bakanlıktan gelen son açıklamaya göre, 2 bin liralık ödemeler bugün itibarıyla hesaplara aktarıldı. Vatandaşlara yapılan destek ödemeleriyle ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor.Geçtiğimiz aylarda vatandaşların ısınma giderlerine destek olunması amacıyla doğal gaz faturaları için yardım ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. E-Devlet üzerinden Eylül ayında başvuruları alınmaya başlanan yardım için ilk ödemeler yapıldı.Devletten doğal gaz yardımı alabilmek için 5 Eylül’de başlatılan başvuru süreci hala devam ediyor. Yardım kapsamında hane başına 900 lira ile 2 bin 500 lira arasında ödeme yapılıyor. Kış döneminde vatandaşların faturalarını bir nebze rahatlatacak yardımı almak için bazı şartları taşıyor olmak gerekmektedir. İlk şart kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasıdır. Kişinin ihtiyaç sahibi olması, doğal gaz altyapısı bulunan ilçe ya da beldede ikamet etmesi ve doğalgaz aboneliği bulunan kişiler yardım için başvuru yapabiliyor.Doğalgaz yardım desteği için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bunun için e-Devlet şifrenizin bulunması yeterli. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet’te giriş yaptıktan sonra “ Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti “ ekranından talep edilen bilgilerin doğru olarak girilmesi gerekiyor. başvuru Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından değerlendirildikten sonra olumlu sonuç alanlar, PTT şubelerine faturalarını ibraz ederek ödeme alabiliyorlar. Bu noktada kişilerin başvurusunun onaylanması şart oluyor. Başvurusu onaylanmayan kişiler faturalarıyla birlikte PTT’ye başvuru yaparlarsa herhangi bir yardım ödemesi alamıyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğalgaz destek yardımının ilk ödemelerini hesaplara yatırmaya başladı. 2 bin 500 liraya kadar doğalgaz ödemesi alan vatandaşlar, bu tutarlar ile faturalarını ödeyecekler.