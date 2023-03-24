Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu yönetmelik gereği, Türkiye'de nar ekşisi izlenimini veren tüm sosların satışları yasaklandı. “Türk Gıda Kanunu Yönetmeliği"nde değişiklik yapılması konusunda hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe alındı. Bu kapsamda; nar ekşisi içeriğine, nar ile nar suyu konsatresinin dışında bir de su eklenecek ve başka hiçbir gıda maddesinin eklenmesine izin verilmeyecek.
GÜNDEM
24 Mart 2023 - 11:32
Bakanlık, nar ekşisi izlenimi veren tüm sosların satışını yasakladı!
Resmi Gazete'de yayımlan ve hemen ardından yürürlüğe giren bir karar gereği, Türkiye'de, nar ekşisine benzeyen tüm sosların satışları yasakladı.
GÜNDEM
24 Mart 2023 - 11:32