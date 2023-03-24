GÜNDEM
24 Mart 2023 - 11:32

Bakanlık, nar ekşisi izlenimi veren tüm sosların satışını yasakladı!

Resmi Gazete'de yayımlan ve hemen ardından yürürlüğe giren bir karar gereği, Türkiye'de, nar ekşisine benzeyen tüm sosların satışları yasakladı.

GÜNDEM
24 Mart 2023 - 11:32
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Bakanlık, nar ekşisi izlenimi veren tüm sosların satışını yasakladı!


Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu yönetmelik gereği, Türkiye'de nar ekşisi izlenimini veren tüm sosların satışları yasaklandı.

“Türk Gıda Kanunu Yönetmeliği"nde değişiklik yapılması konusunda hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe alındı. Bu kapsamda; nar ekşisi içeriğine, nar ile  nar suyu konsatresinin dışında bir de su eklenecek ve başka hiçbir gıda maddesinin eklenmesine izin verilmeyecek.



Bakanlık, nar ekşisi izlenimi veren tüm sosların satışını yasakladı

2024 YILI İTİBARİYLE PİYASADA OLMAYACAK

Nar ekşisi izleniminde olan nar aromalı soslar, nar soslar, narlı soslar, nar ekşili soslar, nar aromalı şuruplar vb. adlarla anılan nar ekşisine benzer ürünler iç piyasada arz edilmeyecek. Bu çerçevede yurt içinde piyasaya girmesine izin verilmeyen söz konusu tüm ürünler 30 Haziran 2024 tarihinden sonra piyasada bulunamayacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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