Bakanlık, nar ekşisi izlenimi veren tüm sosların satışını yasakladı!













2024 YILI İTİBARİYLE PİYASADA OLMAYACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu yönetmelik gereği, Türkiye'de nar ekşisi izlenimini veren tüm sosların satışları yasaklandı. “Türk Gıda Kanunu Yönetmeliği"nde değişiklik yapılması konusunda hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe alındı. Bu kapsamda; nar ekşisi içeriğine, nar ile nar suyu konsatresinin dışında bir de su eklenecek ve başka hiçbir gıda maddesinin eklenmesine izin verilmeyecek.Nar ekşisi izleniminde olan nar aromalı soslar, nar soslar, narlı soslar, nar ekşili soslar, nar aromalı şuruplar vb. adlarla anılan nar ekşisine benzer ürünler iç piyasada arz edilmeyecek. Bu çerçevede yurt içinde piyasaya girmesine izin verilmeyen söz konusu tüm ürünler 30 Haziran 2024 tarihinden sonra piyasada bulunamayacak.