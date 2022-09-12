GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 10:58

Bakanlık ödenecek desteği açıkladı Bu yıl için tam 1325 TL ödeme yapılacak! Ödemeler yarın başlıyor, hesaplarınızı kontrol edin!

Milli Eğitim Bakanlığı herkesin beklediği o açıklamayı yaptı. Çalışanlara yapılacak olan ödemeler hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı ödemelerin 12 Eylül'den itibaren yapılacağını söyledi. 2022 yılında ödeme tutarı 1325 olarak açıklandı. Peki, 2022 yılında ödeme tutarı ne kadar olacak? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte ödemeler hakkında merak edilen tüm detaylar…

GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 10:58
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Bakanlık ödenecek desteği açıkladı Bu yıl için tam 1325 TL ödeme yapılacak! Ödemeler yarın başlıyor, hesaplarınızı kontrol edin!


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere yapılan ödemeler araştırılmaya devam ediyor. 12 Eylül 2022 Pazartesi günü 2022 - 2023 eğitim - öğretim yılı ilk zili çalarken öğretmenlere yapılacak olan ödemeler hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki, 2022 yılında ödeme tutarı ne kadar olacak? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte ödemeler hakkında merak edilen tüm detaylar…

2022 yılında ödeme tutarı ne kadar olacak?

Milyonlarca öğretmenin dört gözle beklediği ödemeler hakkında açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bulunan okullarda görev yapan öğretmenler 12 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren yeni yıla hazırlık ödeneği alacak.



MEB Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı yapılacak olan ödenek hakkında il müdürlüklerine yazı gönderdi. Müdürlüklere gönderilen yazıda ise eğitim öğretim yılında yapılacak olan ödemelerin 1325 TL olarak belirlendi ifade edildi.

12 Eylül 2022 Pazartesi günü 2020-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalarken ödemelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çalışan tüm öğretmenlere yapılacağı duyuruldu. 

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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