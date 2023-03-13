EKONOMİ
13 Mart 2023 - 20:45

Bakanlık'tan borçların kökünü kurutan açıklama! O borçlar 3 ay ertelendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem sonrasında yapılan toplantılarla borçlara ilişkin düzenlemeler gerçekleşti. Vadesi 6 Şubat ve 8 Mayıs dönemine ait olan borçlarda erteleme kararına varıldı. İşte, erteleme yapılacak borçlar ve detayları...

EKONOMİ
13 Mart 2023 - 20:45
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Bakanlık'tan borçların kökünü kurutan açıklama! O borçlar 3 ay ertelendi


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle beraber 2 Mart 2023 tarihli ve 127 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen yetki kapsamında, tahsil edilmesi gereken olağanüstü duruma bakılarak erteleme bildirisi yayınlandı.

Borçlara erteleme kararı

BORÇLARA ERTELEME KARARI



6 Şubat tarihiyle beraber yaşanan felaketler nedeniyle afet bölgeleri ilan edilen iller için yeni düzenlemeye gidildi. Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa üzerinde Hazine taşınmazlara karşılık sözleşmesi gelen ödemeler için 6 Şubat 2023 ve 8 Mayıs 2023 dönemleri içerisindekilere 3 ay süreyle erteleme kararı verildi. Erteleme süresi içerisinde ise vatandaşlara ödeme kolaylığı için 3 taksit imkanı sunuldu. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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