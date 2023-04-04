Bakanlık'tan dar gelirlilere müjde geldi! Her evden bir kişiye 15000 TL yardım parası ödenecek: Başvuru şartlarına bakın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emekli maaşlarına ve bayram ikramiyelerine yapılan zamın ardından, sosyal yardımlar alanlara da zam yapacağını açıkladı. Bu zam miktarı, hane başına 15 bin TL olarak belirlendi ve hesaplara yatırılacak. İşte ayrıntılar... HANE BAŞI 15 BİN TL
Türkiye'de milyonlarca emekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan zam açıklamaları ile yüzlerce TL artış gördü. Bunun yanı sıra, bayram ikramiyelerine yapılan zam da dikkatleri çekti. Nisan ayı itibariyle en düşük emekli aylığı üzerinden bakıldığında 2 Bin TL olan ikramiye ile birlikte emekliler ve EYT'liler toplamda 9 bin 500 TL maaş almaya başlayacaklar. Ancak, gıda erişiminin azalması ve enflasyon gibi nedenlerle dar gelirli kişiler için de destek ödemeleri artırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay ödenen sosyal destek ödemelerinin 15.000 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.