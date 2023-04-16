Bakanlık'tan emeklilere ikramiye gibi destek! Başvuranlara geri ödemesiz 15.000 TL verilecek







BAŞVURU ŞARTLARI











Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emekli vatandaşlar için geri ödemesiz destek ödemeleri sunmaktadır. Bu destekler, emekli vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Destek ödemeleri, 15.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir ve geri ödeme yapılmamaktadır. Başvuru yapmak isteyen emekli vatandaşlar, bakanlığın resmi web sitesinde yayınlanan detayları inceleyerek başvurularını gerçekleştirebilirler.Başvuru yapacak kişilerin, evlerinde oturuyor olmaları, düzenli bir maaşları olmaması (işsizlik), sosyal güvencelerinin bulunmaması (SSK, Bağ-Kur), deprem veya afetzedesi olmaları, hasar kaydı olmayan evlerinde oturmaları ve asgari ücretin üçte birinden az bir maaş almaları gerekiyor. Ayrıca, düşük gelirli ve geçim sıkıntısı çeken kişiler de bu destekten faydalanabilecekler. Destek ödemesi miktarı, başvuruların e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılması sonucunda 2.000 TL ile 15.000 TL arasında değişebilir. Geri ödeme yapılması gerekmemektedir ve ödemeler, PTT şubeleri veya Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacaktır. Evi olmayan ve kirada oturan vatandaşlar, düzenli bir maaşı olmayanlar (işsizler), sosyal güvencesi olmayanlar (SSK, Bağ-Kur), deprem veya afetzedeler, hasar kaydı olmayan evlerinde oturanlar ve asgari ücretin üçte birinden az bir maaş alanlar bu destekten faydalanabilirler. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından destek alan vatandaşlar da başvuru yapabilirler.