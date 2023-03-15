Bakanlık'tan yeni seçim tedbirleri! Oyların güvenliği böyle sağlanacak: Son 60 gün kala ortaya çıktı!







14 MAYIS GENEL SEÇİM GÜNÜ







Genel seçime sayılı günler kala vatandaş heyecanla sandığa gitmeyi bekliyor. En çok merak edilen konulardan biri de oy güvenliğinin nasıl sağlanacağı. Peki İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre seçim ile ilgili hangi kararlar alındı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs seçimi ile ilgili alınan kararlar belli oldu. Eğer olası bir durumda seçim ikinci tura kalırsa ikinci seçim 28 Mayıs günü yapılacak. Seçimde oyların güvenliğinin sağlanması için İçişleri Bakanlığı aldıkları tedbirleri paylaştı. İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Seçim Koordinasyon Komisyonu görevli olan kurumlar arasındaki iş birliğini sağlayacak, ülkedeki seçim ile ilgili tedbirleri gözden geçirecek, seçim ile ilgili olayları anlık olarak vatandaşla paylaşacak ve proaktif olayların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürecek. Aynı zamanda her ilde Vali yardımcısı ve Vali tarafından belirlenmiş sayılardan oluşacak Seçim Koordinasyon Merkezi de kuruldu. Bu merkezler de Bakanlık tarafından kurulan komisyon ile sürekli olarak iletişim kuracak. Bütün olaylar yakından takip edilecek ve İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi 24 saat faaliyette olacak. İçişleri Bakan Yardımcısı Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Trabzon illerinde bütün iller ile ilgili konuşmak için Seçim Güvenliği Bölge Toplantısı yapacak. Seçimde sandıkların güvenliğinin sağlanması için 326 bin 387 emniyet personeli, 196 bin 197 jandarma personeli, 2 bin 800 sahil güvenlik personeli, 58 bin 658 güvenlik korucusu, 17 bin 209 güvenlik korucusu olarak 601 bin 251 personel görevlendirilmesi yapıldı. Aynı zamanda 73 helikopter, 8 uçak, 61 İHA, 6 bin 708 ZMA, 754 TOMA, 244 bot görev yapacak.Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayları, Bakan ve siyasi parti genel başkanlarının da güvenliğinin sağlanması için bütün önlemlerin alındığı belirtildi. Vatandaşın oy kullanması esnasında da güvenlik önlemleri sıkı tutulacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karara göre seçimde görevli olacak personele eğitim verilecek. Seçim günü, seçim öncesindeki gün ve kamu görevlileri ve güvenlik güçleri için tarafsızlığın engellenmesi için bütün tedbirler alınacak. Devlet binaları, siyasi partiler, mabetler, yabancı ülke temsilcilikleri, uluslararası kuruluş temsilcilikleri, seçim büroları ve birçok kurum ek önlemlerle korunacak. Büyük şehirler, turizm bölgeleri ve ormanlık alanlarda ve vatandaşın daha fazla olduğu turistik bölgeler, havaalanları, deniz limanı, otobüs terminalleri, tren istasyonları, alışveriş merkezleri, pazarlar, metrolar gibi yerlerdeki güvenlik önlemleri de artacak. Elektrik kesintilerinin yaşanmaması için de jeneratör ve enerji kaynakları kontrol edilerek hazır bulundurulacak. Seçim günü elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi planlanacak. Enerji dağıtım merkezleri, doğalgaz ve petrol boru hatları ile ilgili güvenlik tedbirleri de güvenlik korucuları tarafından alınacak. Seçim yapılacak binaların da alt yapıları kontrol edilecek ve güvenlik kamerası ve aydınlatma sistemleri aktif olarak çalıştırılacak. Sosyal medyada yaşanabilecek provakatif paylaşımların önüne geçilebilmesi için bilişim suçları ile mücadele ekipleri görevli olacak ve suç olduğu tespit edilen paylaşımlar için işlemler hızlı şekilde yapılacak. Seçim günü kolluk kuvvetleri ve güvenlik görevlileri haricinde kimse silah kullanamayacak. Seyyar satıcı ve araçlar seçim bölgelerine araçla giremeyecek. Vatandaşın sandığa ulaşımı için güvenlik önlemleri alınacak ve iradenin baskılanmaması için bütün önlemler alınacak. Vatandaşın seçim binasına giderken ve dönerken başına gelecek bütün olayların engellenmesi için güvenlik önlemleri artırılacak. Motorlu ve yaya devriyelerin sayısı artacak. Seçim günü alkol satışı ve eğlence yerleri kapalı tutulacak ve denetimler sıkılaşacak. Seçim günü sayımın uzun saatler sürmesi göz önünde bulundurularak aydınlatma işlemleri yapılacak. Oy sayımı yapılırken tutanaklar ve sandık ve torbaların görevliler tarafından seçim kurullarına götürülürken yollarda ve binalardaki güvenlik önlemleri alınacak. Seçim sonuçlarının kısmen ya da tamamen belirlenmesi sonrasında istediği sonucu alamayan grupların yapabileceği veya istediği sonucu alan grupların yapacağı kutlama etkinlikleri ile ilgili de güvenlik önlemleri artacak. Valilikler tarafından seçim sürecinde yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı ek önlemler alınabilecek.