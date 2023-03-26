Bakanlık'tan yepyeni kredi paketi! 500, 600, 800 bin TL çekecekler dikkat: 1 yıl bir lira dahil ödemek yok! İşte şartlar ve ayrıntılar

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası harekete geçilirken depremde zarar gören KOBİ'lere faizsiz destek veriliyor. 300,500,700,900 bin TL kredi çeken faiz ödemesinden muaf tutulacak. Faizsiz ve 12 ay geri ödemesiz olan kredi toplamında 1.5 milyon liraya kadar destek veriliyor.
FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ11 ilde depremzede işletmelere 1.5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunulurken KOSGEB acil destek kredi programını başlattı. Depremden dolayı etkilenen yaklaşık 30 bin KOBİ'yi içerisine barındıran program deprem bölgesinde hasar gören işletmenin faaliyetlerine hızlı dönmesi amaçlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay ziyareti içeriğinde Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer aldı.
Oluşan hasar ve işletmenin büyüklüğüne bakılırken 1 buçuk milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlandı. Afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının bir bölümü ya da tamamen silinmesine dair gerekli aşamalar için harekete geçildi.