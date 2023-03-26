Kredi
26 Mart 2023 - 13:15

Bakanlık'tan yepyeni kredi paketi! 500, 600, 800 bin TL çekecekler dikkat: 1 yıl bir lira dahil ödemek yok! İşte şartlar ve ayrıntılar

Bakanlıktan kredi çekeceklere paketler oluşturulurken 1 yıl geri ödemesiz imkan sunuldu. 1.5 milyon TL'ye kadar 12 ay ödemesiz olarak 3'er aylık taksitlere halinde gerçekleştirilir. Düşük faizli kredi desteği için tüm detaylar...

Kredi
26 Mart 2023 - 13:15
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Bakanlık'tan yepyeni kredi paketi! 500, 600, 800 bin TL çekecekler dikkat: 1 yıl bir lira dahil ödemek yok! İşte şartlar ve ayrıntılar


Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası harekete geçilirken depremde zarar gören KOBİ'lere faizsiz destek veriliyor. 300,500,700,900 bin TL kredi çeken faiz ödemesinden muaf tutulacak. Faizsiz ve 12 ay geri ödemesiz olan kredi toplamında 1.5 milyon liraya kadar destek veriliyor.

FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

11 ilde depremzede işletmelere 1.5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunulurken KOSGEB acil destek kredi programını başlattı. Depremden dolayı etkilenen yaklaşık 30 bin KOBİ'yi içerisine barındıran program deprem bölgesinde hasar gören işletmenin faaliyetlerine hızlı dönmesi amaçlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay ziyareti içeriğinde Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer aldı.



Oluşan hasar ve işletmenin büyüklüğüne bakılırken 1 buçuk milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlandı. Afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının bir bölümü ya da tamamen silinmesine dair gerekli aşamalar için harekete geçildi.

KOBİ işletmelerine kredi desteği

FİNANSMAN HIZLI VE KOLAY

KOBİ'lerde yeniden işlerine başlamaları hedefiyle beraber KOSGEB acil destek kredi programından imalat yapan imalata dayalı parçaları tedarik etmesiyle beraber yeni imalata dair onarım faaliyetlerine KOBİ'ler ile mimarlık faaliyetlerinde işletmelerden faydalanabilir.

HASAR AĞIRSA YÜZDE 50

Acil Destek Programında iş yeri küçük sanayi siteleri organize sanayi bölgeleri ya da bunların dışındaki iş yeri kümelenmelerinde bulunan ve hasar gören KOBİ'ler için faydalanabilir. Mikro işletmeleri 250, küçük işletmeler 500, orta ölçekli işletmeler ise 1 milyon TL'ye kadar kredi kullanılabilir. Orta ölçekli işletme ağır hasarında toplam kredi limiti 1.5 milyon TL'ye çıkartıldı.

KGF DEVREYE GİRECEK

Stok sorunu yaşayanlar için KGF devreye girerken durumları valilik, kaymakamlık gibi resmi makamlardan belgelenen işletmeler Acil Destek Kredisi kullanıma sunuldu. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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