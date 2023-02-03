Öğrencilere müjde! Enflasyonun artmasının ardından hiçbir gelir kaynağı olmayan öğrencilerin daha zor bir hayat yaşamasına engel olabilecek olan 1250 liralık ödeme geliyor.
Finans
03 Şubat 2023 - 15:45
Bakanlık TCKN son hanesi 0,2,4,6 olanlara 1.250 TL para ödeyecek! Şanslı kişilerden biri olabilirsiniz: Hesabınızı kontrol edin!
Öğrencilerin cebine 1.250 TL ödeme yatacağı resmen duyuruldu. Enflasyonun artması ve neredeyse her şeye gelen zamlar, hiçbir gelir kaynağı olmayan öğrencilerin daha da zor bir hayat yaşamasına neden oluyordu. Bunun üstesinden gelmek ve öğrencilerin yanında olmak istediğini gösteren bakanlık ise harekete geçti ve 1.250 TL ödeme vereceğini duyurdu! Kimliğinin sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlara ise ayrı bir duyuru yapıldı! İşte merak edilenler…
Finans
03 Şubat 2023 - 15:45