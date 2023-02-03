Finans
03 Şubat 2023 - 15:45

Bakanlık TCKN son hanesi 0,2,4,6 olanlara 1.250 TL para ödeyecek! Şanslı kişilerden biri olabilirsiniz: Hesabınızı kontrol edin!

Öğrencilerin cebine 1.250 TL ödeme yatacağı resmen duyuruldu. Enflasyonun artması ve neredeyse her şeye gelen zamlar, hiçbir gelir kaynağı olmayan öğrencilerin daha da zor bir hayat yaşamasına neden oluyordu. Bunun üstesinden gelmek ve öğrencilerin yanında olmak istediğini gösteren bakanlık ise harekete geçti ve 1.250 TL ödeme vereceğini duyurdu! Kimliğinin sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlara ise ayrı bir duyuru yapıldı! İşte merak edilenler…

Finans
03 Şubat 2023 - 15:45
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Bakanlık TCKN son hanesi 0,2,4,6 olanlara 1.250 TL para ödeyecek! Şanslı kişilerden biri olabilirsiniz: Hesabınızı kontrol edin!
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Öğrencilere müjde! Enflasyonun artmasının ardından hiçbir gelir kaynağı olmayan öğrencilerin daha zor bir hayat yaşamasına engel olabilecek olan 1250 liralık ödeme geliyor.

Gençlik Ve Spor Bakanlığı’ndan Müjde

Öğrencilerin para açısından sıkıntı çekmemesi için her an düzenli olarak ödemeler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Devlet tarafından verilmekte olan destek 2023 itibariyle 1250 TL’ye ulaşmıştı. kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sunulan bu burs ve kredi imkanı öğrenciler için bir nimet haline gelmekte.



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Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?

TC Kimliğin son hanesine göre burs ve kredi ödemeleri yapılacak. Buna göre;

• Son hanesi 0 olanlar; ayın 6’sında,

• Son hanesi 2 olanlar; ayın 7’sinde,

• Son hanesi 4 olanlar; ayın 8’inde,

• Son hanesi 6 olanlar; ayın 9’unda,

• Son hanesi 8 olanlar da; ayın 10’unda

Bu desteği alabilecekler. Verilecek olan 1250 TL Şubat ayının 10’undan itibaren yatırılacağı duyuruldu.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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