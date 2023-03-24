GÜNDEM
24 Mart 2023 - 11:36

Bakanlık uyardı: Borsa'da BOTAŞ ve TPAO logosuyla dolandırıcılık yapanlara dikkat!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bakanlığa bağlı kuruluşlar olan BOTAŞ ve TPAO gibi kamuya bağlı şirketlerin hisselerinin çeşitli hesaplar ve sosyal ağ web siteleri aracılığıyla satışa sunulduğu dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, söz konusu şirketlerin tamamının devlete ait olduğu ve borsaya kote olmadığı belirtildi.

GÜNDEM
24 Mart 2023 - 11:36
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Bakanlık uyardı: Borsa'da BOTAŞ ve TPAO logosuyla dolandırıcılık yapanlara dikkat!


Bir son dakika açıklaması yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, BOTAŞ ve TPAO sembollerinin kullanıldığı "Yatırım Fırsatı" başlıklı duyuruların dolandırıcılık ve hile olduğu konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık, yaptığı uyarıda "'Yatırım Fırsatı' ibaresi ile BOTAŞ ve TPAO gibi devlete ait okan şirketlerin logolarını kullanarak gerçekelik algısı yaratıldığı ve buna dikkat çekmek için kullanılan mesajların aldatıcı girişimler olduğu bildirildi.

BAKANLIK UYARDI: İTİBAR ETMEYİN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlığın ilişkili kuruluşları olan Petrol ve Boru Hattı Taşımacılığı Anonim Ortaklığı (BOTAŞ) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) hisselerinin satıldığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde çeşitli sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden şirket hisselerinin satışa sunulduğu öne sürülürken bu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; söz konusu dolandırıcılık girişimiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bakanlar, BOTAŞ Genel Müdürleri ve TPAO Genel Müdürleri başta olmak üzere kamuoyunun tanıdığı isimlerin görsellerinin kullanıldığı paylaşımlar, siyasi ve hukuki mali suç teşkil etmektedir. Sembollerin de kullanıldığı mesajlar, oltalama girişimleridir." denildi.

BORSADA İŞLEMDE OLMALARI SÖZ KONUSU DEĞİL

Adları anılan şirketlerin yüzde 100'ünün kamuya ait olduğu ve yürürlükteki kanuna göre kamu şirketi olarak kurulduğu vurgulanarak, herhangi bir menkul kıymet işlemine tabi tutulmadıkları vurgulanarak, açıklamanın devamında "Bu faaliyetleri gerçekleştiren sosyal medya adreslerinin ve internet siteleri hakkında yasal işlem yapılacaktır. Vayandaşlar da bu tür mesajlara ve paylaşımlara itibar etmemeli ve resmi kaynaklardan bilgi almamalıdırlar." ifadelerine yer veridli.

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