Bakanlık uyardı: Borsa'da BOTAŞ ve TPAO logosuyla dolandırıcılık yapanlara dikkat!

Bir son dakika açıklaması yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, BOTAŞ ve TPAO sembollerinin kullanıldığı "Yatırım Fırsatı" başlıklı duyuruların dolandırıcılık ve hile olduğu konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık, yaptığı uyarıda "'Yatırım Fırsatı' ibaresi ile BOTAŞ ve TPAO gibi devlete ait okan şirketlerin logolarını kullanarak gerçekelik algısı yaratıldığı ve buna dikkat çekmek için kullanılan mesajların aldatıcı girişimler olduğu bildirildi.
BAKANLIK UYARDI: İTİBAR ETMEYİNEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlığın ilişkili kuruluşları olan Petrol ve Boru Hattı Taşımacılığı Anonim Ortaklığı (BOTAŞ) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) hisselerinin satıldığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde çeşitli sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden şirket hisselerinin satışa sunulduğu öne sürülürken bu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; söz konusu dolandırıcılık girişimiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bakanlar, BOTAŞ Genel Müdürleri ve TPAO Genel Müdürleri başta olmak üzere kamuoyunun tanıdığı isimlerin görsellerinin kullanıldığı paylaşımlar, siyasi ve hukuki mali suç teşkil etmektedir. Sembollerin de kullanıldığı mesajlar, oltalama girişimleridir." denildi.