Bakanlık yardım musluğunu açtı! Genç yaşlı demeden 3.336 TL ödeyecek: Bunu yapanlar hemen alabilecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım projeleri arasında bakım yardımı da önemli bir yer tutuyor. Bir süredir bakım yardımları ne zaman ödenecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar için önemli bir süreç başladı. 2006 yılında başlatılan ağır engellilerin bakımını maddi olarak desteklemek amacıyla verilen Evde Bakım Yardımı kapsamında 2023 yılında ilk ödeme yapılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım maaşı ile ilgili çok öenmli bilgiler paylaştı. Bakan Yanık, bu kapsamda 560 bin Türk vatandaşının aylık evde bakım ödemesi aldığını ve bunların hesaplarına yatırıldığını açıkladı.
OCAK AYI İÇİN 1 MİLYAR 874 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI
2023 yılında ilk bakım ödeneği ödemesini bekleyen hak sahipleri sevindirici bir haber aldı. Ocak ayı için yapılan ödemelerin tamamlanması ile sadece bu ay 1.0847 milyon TL tutarında evde bakım yardımı ödemesi yapılmıştır. Bakan Yanık konuyla ilgili yaptığı açıklamasında 2022 yılında evde bakım desteği için toplam 18 milyar TL kaynak ayırdıklarını söyledi.