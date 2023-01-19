YAŞAM
19 Ocak 2023 - 23:30

Bakanlık yardım musluğunu açtı! Genç yaşlı demeden 3.336 TL ödeyecek: Bunu yapanlar hemen alabilecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ağır engelli kişilerin yurttaşlarına yardım sağlamaya devam ediyor. Geçmişte olduğu gibi 2023 yılı içinde de binlerce vatandaşımız engelli aylığı şeklinde bu destekten yararlanacak. Bakan Derya Yanık, hak sahiplerinin uzun süredir merakla beklediği destek hakkında açıkalam yaptı. Buna göre, bakıma muhtaç bir aile üyesinin hesabına 3 bin 336 TL ödeme yapıldı.

YAŞAM
19 Ocak 2023 - 23:30
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Bakanlık yardım musluğunu açtı! Genç yaşlı demeden 3.336 TL ödeyecek: Bunu yapanlar hemen alabilecek!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım projeleri arasında bakım yardımı da önemli bir yer tutuyor. Bir süredir bakım yardımları ne zaman ödenecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar için önemli bir süreç başladı. 2006 yılında başlatılan ağır engellilerin bakımını maddi olarak desteklemek amacıyla verilen Evde Bakım Yardımı kapsamında 2023 yılında ilk ödeme yapılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım maaşı ile ilgili çok öenmli bilgiler paylaştı. Bakan Yanık, bu kapsamda 560 bin Türk vatandaşının aylık evde bakım ödemesi aldığını ve bunların hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

evde bakım aylığı 3.336 TL

OCAK AYI İÇİN 1 MİLYAR 874 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI



2023 yılında ilk bakım ödeneği ödemesini bekleyen hak sahipleri sevindirici bir haber aldı. Ocak ayı için yapılan ödemelerin tamamlanması ile sadece bu ay 1.0847 milyon TL tutarında evde bakım yardımı ödemesi yapılmıştır. Bakan Yanık konuyla ilgili yaptığı açıklamasında 2022 yılında evde bakım desteği için toplam 18 milyar TL kaynak ayırdıklarını söyledi.

EVDE BAKIM AYLIĞININ ZAMLI KISMI ŞUBAT'TA YATIRILACAK

Ödemelerden tüm ihtiyaç sahiplerinin yararlanmasını istediğimi söyleyen Bakan Yanık, “Bakanlık olarak engellilerin haklarını tam olarak kullanabilmeleri için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar üretmeye devam edeceğiz." dedi. Ocak ayında zam uygulamasına giren evde bakım ödeneği şubat ayında artırılarak ödenecek.

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