Finans
24 Mart 2023 - 11:15

Bakanlık yardım seferberliği başlattı! O kişilerden biriyseniz 15.000 TL tek seferlik yardım alabilirsiniz: Şartları Bakanlık duyurdu

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşlara 15 bin liralık yardımda bulunacağını duyurdu. Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Finans
24 Mart 2023 - 11:15
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Bakanlık yardım seferberliği başlattı! O kişilerden biriyseniz 15.000 TL tek seferlik yardım alabilirsiniz: Şartları Bakanlık duyurdu


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli yardımlar ile vatandaşlara kolaylık sağlamakta. Her ailenin gereksinimlerine göre maddi yardım verilmekte. Kış mevsiminin gelmesiyle ise elektik ve doğal gaz faturaları cep yakıyor. Ekonomik güçlük yaşayan vatandaşlar, faturaları yatırmakta zorlanıyor.

Farklı nedenlerle yardım destekleri sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik ve doğal gaz faturaları için de yardımda bulunacak.



nakit para

Kış mevsiminde elektrik ile doğal gazdan tasarruf etmek mümkün değil. Maddi sıkıntılar yaşayan aileler ise faturalarını yatırmakta zorlanıyor. Bu nedenle de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşların faturalarını yatırmakta.

Başvuru şartları neler?

Söz konusu 1250 liralık maddi destek, 12 ay süre ile düzenli olarak kartlara aktarılıyor. Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların sosyal bir güvenceye sahip olmaması ve emekli aylığı almaması şarttır.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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