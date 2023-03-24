Bakanlık yardım seferberliği başlattı! O kişilerden biriyseniz 15.000 TL tek seferlik yardım alabilirsiniz: Şartları Bakanlık duyurdu













Başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli yardımlar ile vatandaşlara kolaylık sağlamakta. Her ailenin gereksinimlerine göre maddi yardım verilmekte. Kış mevsiminin gelmesiyle ise elektik ve doğal gaz faturaları cep yakıyor. Ekonomik güçlük yaşayan vatandaşlar, faturaları yatırmakta zorlanıyor. Farklı nedenlerle yardım destekleri sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik ve doğal gaz faturaları için de yardımda bulunacak.Kış mevsiminde elektrik ile doğal gazdan tasarruf etmek mümkün değil. Maddi sıkıntılar yaşayan aileler ise faturalarını yatırmakta zorlanıyor. Bu nedenle de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşların faturalarını yatırmakta.Söz konusu 1250 liralık maddi destek, 12 ay süre ile düzenli olarak kartlara aktarılıyor. Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların sosyal bir güvenceye sahip olmaması ve emekli aylığı almaması şarttır.