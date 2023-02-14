Bakanlık yardım vanasını açtı! Bu yaş aralığına dikkat: Her ay tıkır tıkır 1250 TL yardım yapılacak!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara Aile Bakanlığı tarafından her konuda destek eli uzatılırken bir destek ödemesi daha ortaya çıktı. Aile destek paketinden kimlerin yararlanabileceği ve şartların neler olduğu internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Sosyal destek ödemelerinden kimler faydalanabilir, ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
AİLE DESTEK PAKETİ18 yaşını geçen ve 69 yaşını doldurmamış kişilere ayrıca destek paketi oluşturuldu. PTT aracılığıyla beraber hesaplara yatırılan aile destek ödemeleri vatandaşların ilgi odağı oldu. Ödemeler 1.250 TL'ye kadar hesaplarda yer alırken kişilerin gelir durumuna göre farklılık göstermektedir. E devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak başvuruda bulunabilirsiniz.
12 ay boyunca devam edecek olan aile destek paketinden faydalanmak için hane içerisinde kişi başına asgari ücretin içte birinden az gelirin düşmesi gerekir. 5510 sayılı kanunun 4C maddesine bakılarak kamu personelleri, SGK üzerinden maaş alanlar, emekli maaşına sahip olanlar İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı alanlara bahsi geçen bu ödemelerden yararlanamaz.