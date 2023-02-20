Bakanlık yardımları başladı! 10 bin TL nakit yardımı için hemen bu işlem yapılmalı







BAKANLIKTAN 10 BİN TL ÖDEME







6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta nakit sıkıntılarının giderilmesi için 10 bin TL ödeme yapılacak. Peki ödemeler için başvuru yapmak gerekiyor mu? Kimler yararlanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 11 ilde etkili olan büyük deprem felaketi sonrasında depremzede vatandaşlara 10 bin TL ödeme yapılacağı açıklandı. Bakanlık tarafından depremzede vatandaşlara ayrılan bütçe için AFAD kaydı olan olan depremzede vatandaşlar PTT aracılığıyla 10 bin TL ödemelerini alacak.Aynı zamanda depremde ağır hasarlı olan vatandaşlar başka şehre taşınmak istemeleri durumunda 15 bin TL ödeme alacak. Ev sahibi vatandaşlara 5 bin TL, kiracılara 2 bin TL ödeme alacak. Kira destekleri 12 ay devam edecek.