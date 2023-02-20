Finans
20 Şubat 2023 - 17:00

Bakanlık yardımları başladı! 10 bin TL nakit yardımı için hemen bu işlem yapılmalı

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında depremzede vatandaşlara nakit destekleri başladı. Peki 10 bin TL ödemeler nasıl alınacak? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
20 Şubat 2023 - 17:00
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Bakanlık yardımları başladı! 10 bin TL nakit yardımı için hemen bu işlem yapılmalı
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6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta nakit sıkıntılarının giderilmesi için 10 bin TL ödeme yapılacak. Peki ödemeler için başvuru yapmak gerekiyor mu? Kimler yararlanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIKTAN 10 BİN TL ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 11 ilde etkili olan büyük deprem felaketi sonrasında depremzede vatandaşlara 10 bin TL ödeme yapılacağı açıklandı. Bakanlık tarafından depremzede vatandaşlara ayrılan bütçe için AFAD kaydı olan olan depremzede vatandaşlar PTT aracılığıyla 10 bin TL ödemelerini alacak.



Deprem Ödemeleri

 Aynı zamanda depremde ağır hasarlı olan vatandaşlar başka şehre taşınmak istemeleri durumunda 15 bin TL ödeme alacak. Ev sahibi vatandaşlara 5 bin TL, kiracılara 2 bin TL ödeme alacak. Kira destekleri 12 ay devam edecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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