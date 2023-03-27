Bakanlık yeni personellere kapıları açtı! Üniversitenin bu bölümlerinden mezun olanlar dikkat: Çok sayıda kişi istihdam edilecek







BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAK







İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

KONTENJAN BİLGİSİ DUYURULDU

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde altı sözleşmeli personel istihdam edilecek. Başvurular ve şartlar neler? İşte tüm ayrıntılar...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 6 adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Yayınlanan ilana göre, alımlar için 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve yabancı dil puanı dikkate alınacaktır. Başvuru süreci sonunda kabul edilen adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Adayların sözlü sınava katılımında KPSS puanının %70'i ve yabancı dil puanının %30'u dikkate alınacaktır. Başvuru yapabilmek için adayların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az ön lisans mezunu olmak, 2021 veya 2022 yıllarında KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, yabancı dil sınavından en az B seviyesinde puan almış olmak yer almaktadır. Başvurular, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılacaktır. Başvuru işlemleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Adaylar, başvuru sürecinde gerekli belgeleri tamamlayarak ilgili başvuru formunu doldurmalıdır. Başvuru sonucunda adayların uygun görülmesi durumunda sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklardır. İlanın tam metnine ve başvuru tarihlerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sözleşmeli olarak 6 bilişim personeli alımı yapacak. Başvurular için adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca, fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir. Ayrıca, aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 kat olan pozisyonlar için fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da başvuruda bulunabilirler. Adayların en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak çalıştıkları süreler dikkate alınacaktır. Adaylar, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri gerekmektedir. Son olarak, erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl erteletmiş olmaları şartı aranmaktadır. Başvurular KPSS P3 puanı ve yabancı dil puanına göre değerlendirilecek ve sözlü sınav sonrası seçim yapılacaktır. Başvuru tarihi ve diğer detaylar resmi ilanla duyurulacaktır.Aşağıdaki pozisyonlar için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde toplam 60 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacaktır: 10 Kıdemli Ağ Uzmanı 10 Kıdemli Sistem Uzmanı 10 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 10 Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı 10 Veri Tabanı Yönetimi Uzmanı 10 Proje Yöneticisi Başvurular, KPSS P3 puanı ile yabancı dil puanının toplamı esas alınarak belirlenecektir. Başvuruları kabul edilen adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınacaktır. Adayların belirtilen pozisyon için gerekli nitelikleri taşıması gerekmektedir.Başvurular 03/04/2023 tarihinde başlayacak ve 14/04/2023 tarihinde sona erecektir. Adaylar, başvurularını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı web sitesi üzerinden yapabilirler. Başvuru ekranı, belirtilen takvimde aktif hale gelecektir. Adaylar, başvuru için gerekli belgeleri belirtilen yerlere yüklemeleri gerekmektedir.