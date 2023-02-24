Bakanlık yeni yardımı müjdeledi: İhtiyacı olan hemen başvursun! Hane başı 2.760 TL ödenecek!







BAKANLIKTAN KIŞ DESTEĞİ







BAŞVURU ŞARTLARI

ELEKTRİK DESTEĞİ

Aylık geliri düşük olan, maddi açıdan destek ihtiyacı olan vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ödemesi sağlanacak. Bakanlık başvuru yapan vatandaşlara kış desteği sağlayacak. Başvurular nereye ve nasıl yapılacak? Ayrıntılar yazımızın devamında.Olumsuz ekonomik şartlar, faturaların ödenememesi gibi birçok neden göz önüne alınarak devlet tarafından bu ödemeleri yapmakta zorlanan vatandaşlara destek ödemeleri yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı zorlu kış şartlarında yüksek gelen faturaları ödemekte de zorlanan vatandaşa fatura desteği verecek. Bakanlıktan 2.760 TL kış desteği sağlanacak. Doğal gaz ve elektrik faturaları için bakanlığın desteğini almak isteyen vatandaşlar başvuru yaparak yardımdan faydalanabilir. Bakanlık, doğal gaz faturaları için vatandaşa 900 TL ile 2.500 TL aralığında destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Bakanlık yetkilileri ödenecek tutarın her eve göre değişeceğini ve ödemeyi alabilmek için bazı şartların olduğunu duyurdu.Devlet ödemesini almak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden giriş yaparak ödemelerini alabilirler. Siteye giriş yaptıktan sonra Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sayfasından işlem yapabilirler. -TC vatandaşı olmak, -Doğalgaz bulunan bir yerde ikamet etmek, -Başvuran kişinin ikamet adresinde doğal gaz aboneliğinin olması, -Faturanın mesken abone grubuna ait olması ve -Sosyal Yaşam Derneği Vakfı tarafından hak sahipliği kararının verilmesi. Bu şartları sağlayan ve e-devlet üzerinden başvuru yapan kişiler, ödemeyi almaya hak kazandıkları takdirde var olan doğal gaz faturasını PTT'ye bildirerek yardım ödemelerini alabilirler. 2023 senesinin doğal gaz destek ödemeleri yılın ilk üç ayında kişilerin hesaplarına yatırılacak.Düşük gelirli vatandaşlar, elektrik faturalarını ödemekte zorlanan kişiler devletin destek sağladığı bu ödemeden yararlanabilirler. Bu desteği sadece sosyal yardım programlarından yararlanan vatandaşlar alabilecek. Aynı zamanda hastalığı sebebi ile evinde elektronik cihaz kullanmak zorunda olan kişiler destek ödemesi alabilecek. Evdeki kişi sayısına göre ödemede değişiklik olacağı açıklandı. Bu ödemeler 130 TL ve 260 TL arasında değişiklik gösterecek.