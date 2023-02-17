Bakanlıklar büyük memur alımı için düğmeye bastı! Yüksek maaşla sabah 9 akşam 5 çalışacak kamu personelleri aranıyor!

6 kurum ve bakanlık memur alımlarının gerçekleşeceği müjdesini verirken vatandaşlar ise tek tek şartları araştırmaya başladı. Alım yapılacak kurumlar üzerinden kadro açıkları duyurulurken başvuruların ne zaman ve hangi şartlarda yapılacağı hakkında detaylar açıklandı. İşte alım yapılacak kadro ve kurumlara ilişkin tüm detaylar haberimizde.
ALIM YAPILACAK KADRO VE KURUMLAR-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 5 Aile Destek Uzmanı,
-Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Muhabir ve 1 Yönetmen, -Gençlik ve Spor Bakanlığı 5 Gençlik Hizmetleri Memuru ve 5 Spor Uzmanı, -İçişleri Bakanlığı 5 Çağrı Karşılama Memuru, -İletişim Başkanlığı 2 İletişim Memuru, -Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi Başkanlığı 1 Sınav Hizmetleri Görevlisi.