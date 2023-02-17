KAMU PERSONELİ
17 Şubat 2023 - 09:30

Bakanlıklar büyük memur alımı için düğmeye bastı! Yüksek maaşla sabah 9 akşam 5 çalışacak kamu personelleri aranıyor!

İş arayanlara sevindirici haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla beraber yeni personel alımı yapılacağı açıklanırken 15 Şubat 2023 tarihiyle beraber alım şartları ve kurumlar tek tek duyuruldu. İşte alım yapılacak kadro ve başvuru şartları haberimizde yer almaktadır.

KAMU PERSONELİ
17 Şubat 2023 - 09:30
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Bakanlıklar büyük memur alımı için düğmeye bastı! Yüksek maaşla sabah 9 akşam 5 çalışacak kamu personelleri aranıyor!
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6 kurum ve bakanlık memur alımlarının gerçekleşeceği müjdesini verirken vatandaşlar ise tek tek şartları araştırmaya başladı. Alım yapılacak kurumlar üzerinden kadro açıkları duyurulurken başvuruların ne zaman ve hangi şartlarda yapılacağı hakkında detaylar açıklandı. İşte alım yapılacak kadro ve kurumlara ilişkin tüm detaylar haberimizde.

ALIM YAPILACAK KADRO VE KURUMLAR

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 5 Aile Destek Uzmanı,



-Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Muhabir ve 1 Yönetmen,

-Gençlik ve Spor Bakanlığı 5 Gençlik Hizmetleri Memuru ve 5 Spor Uzmanı,

-İçişleri Bakanlığı 5 Çağrı Karşılama Memuru,

-İletişim Başkanlığı 2 İletişim Memuru,

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi Başkanlığı 1 Sınav Hizmetleri Görevlisi.

kurum iş ilanları

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru yapmak isteyenlerin öncelikle TC vatandaşı olması gerekirken bununla beraber kamu haklarından mahrum olmamakla beraber bölümlerin ilgili üniversitelerinden mezun olması gerekir. Microsoft Office programlarına hakim olan adaylar başvurularını yapabilirler.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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