Bakanlıklar büyük memur alımı için düğmeye bastı! Yüksek maaşla sabah 9 akşam 5 çalışacak kamu personelleri aranıyor!







ALIM YAPILACAK KADRO VE KURUMLAR







BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

6 kurum ve bakanlık memur alımlarının gerçekleşeceği müjdesini verirken vatandaşlar ise tek tek şartları araştırmaya başladı. Alım yapılacak kurumlar üzerinden kadro açıkları duyurulurken başvuruların ne zaman ve hangi şartlarda yapılacağı hakkında detaylar açıklandı. İşte alım yapılacak kadro ve kurumlara ilişkin tüm detaylar haberimizde.-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 5 Aile Destek Uzmanı,-Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Muhabir ve 1 Yönetmen, -Gençlik ve Spor Bakanlığı 5 Gençlik Hizmetleri Memuru ve 5 Spor Uzmanı, -İçişleri Bakanlığı 5 Çağrı Karşılama Memuru, -İletişim Başkanlığı 2 İletişim Memuru, -Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi Başkanlığı 1 Sınav Hizmetleri Görevlisi.Başvuru yapmak isteyenlerin öncelikle TC vatandaşı olması gerekirken bununla beraber kamu haklarından mahrum olmamakla beraber bölümlerin ilgili üniversitelerinden mezun olması gerekir. Microsoft Office programlarına hakim olan adaylar başvurularını yapabilirler.