Bakanlıklar ilana çıktı! 6101 sözleşmeli personel alınacak: KPSS'den en az 50 puan alan başvursun!







BAKANLIK VE ÜNİVERSİTELER PERSONEL ALIMLARINI DUYURDU







HANGİ ÜNİVERSİTELER ALIM YAPACAK?

PERSONEL ALIMI YAPILACAK ÜNİVERSİTELER VE BAKANLIK DUYURULDU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Bakanlık ve Üniversiteler, en az lise mezunu ve 50 KPSS puanına sahip adaylar için toplamda 6101 personel alımı yapacaklarını açıkladı. Detaylar haberimizde...Başvuru şartları ve detayları, yayınlanacak olan ilanda yer alacak. Adayların belirtilen nitelikleri sağlamaları halinde başvurular TÜBİTAK Resmi Kariyer adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. İlgili ilan Resmi Gazete'de yayımlanacak, adaylar ilana başvuru yaparak iş başvurusu sürecine dahil olabileceklerdir.Milli Eğitim Bakanlığı, Dicle Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi, eksik personel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 6101 sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu. Alımlar, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar için farklı KPSS puan türleri üzerinden gerçekleştirilecek. Kadrolar, ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına göre belirlenecek ve alım süreci, adayların KPSS puanlarına, başvuru şartlarına ve ilgili kurumların tercihlerine göre gerçekleştirilecek.Başvuruların sadece ilanda belirtilen koşulları sağlayan adaylar tarafından yapılması gerekmektedir ve son başvuru tarihi 30 Mart 2023'tür. Adayların ilan metninde yer alan başvuru şartlarını dikkatli bir şekilde okuyarak başvuru yapmaları önemlidir. Başvuru sürecinde istenilen belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması da gerekmektedir. Başvuru sonrasında adayların açıklanacak olan sınav tarihleri ve yerleri hakkında takip yapmaları ve gerekli hazırlıklarını yapmaları da önemlidir.Gaziantep Üniversitesi, 384 sözleşmeli personel alımı ilanıyla duyuru yaptı. Bu alımlar kapsamında, farklı eğitim düzeylerinden adaylara 36 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 diğer sağlık personeli, 110 temizlik personeli, 1 şoför, 100 hemşire, 4 tekniker, 31 sağlık teknikeri, 9 büro personeli, 1 biyolog, 8 diğer sağlık personeli ve 80 hemşire pozisyonları sunuluyor. Bu fırsatlar sayesinde, birçok kişi Gaziantep Üniversitesi'nin bünyesinde çalışma şansını yakalayacak.Dicle Üniversitesi, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar arasından sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Toplam 31 farklı pozisyon için gerçekleştirilecek alımlar, 244 kişilik kadroya sahip olacak. Kadro dağılımı ise şu şekildedir: 72 Hemşire, 1 Eczacı, 1 Ebe, 2 Biyolog, 13 Sağlık Teknikeri, 1 Diyetisyen, 1 Laborant, 2 Diğer Sağlık Personeli, 33 Temizlik Görevlisi, 1 Garson, 32 Hasta Bakım ve Temizliği Personeli, 1 Camcı, 2 Seramikçi, 2 Boyacı, 2 Mobilyacı, 4 Sıhhi Tesisat/Basit Bakım Onarım Personeli, 1 Berber, 4 Hayvan Bakıcısı, 2 Asma Tavan Personeli, 3 Kaynakçı, 1 Kazan Bakımı/Onarımı Personeli, 3 Şoför, 2 Motor-Mekanik Ustası, 1 Kaporta Ustası, 1 Lastik Tamiri Ustası, 1 Çağrı Merkezi Personeli, 1 Aşçı, 1 İnşaatçı/Basit Bakım/Onarım Personeli, 1 Destek Personeli, 5 Teknisyen ve 40 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapacak.Süleyman Demirel Üniversitesi, 311 sözleşmeli personel alımı ilanıyla sağlık sektöründe istihdam sağlayacak. Yapılacak alımlarda, KPSS puanı esas alınacak ve başvuru değerlendirmesi bu doğrultuda gerçekleştirilecek. Mülakat yapılmayacak olan alımlarda mezuniyet ve kontenjan durumuna göre en yüksek puandan başlanarak en düşük puana kadar sıralama yapılacak ve yerleştirme işlemleri tamamlanacak. Alımların dağılımı ise şu şekilde olacak: 40 hemşire, 4 röntgen teknisyeni, 4 teknisyen, 30 hasta bakımı ve temizliği hizmetleri personeli, 73 temizlik personeli, 2 gassal, 22 sağlık teknikeri, 130 hemşire, 2 biyolog, 1 diyetisyen, 2 eczacı ve 1 fizyoterapist kadroları için sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Hamidiye Külliyesi ve Ankara Gülhane Külliyesi'nde görevlendirmek üzere 162 yeni sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar, farklı pozisyonlar için açılan 10 büro personeli, 1 mühendis, 3 hemşire, 29 sağlık teknikeri, 5 sağlık teknisyeni, 4 tekniker, 7 teknisyen, 43 koruma ve güvenlik görevlisi, 51 temizlik personeli ve 5 bakım/onarım personeli kontenjanlarından oluşacak.Milli Eğitim Bakanlığı, önceki duyurularına ek olarak, 5 bin lisans mezunu sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar ÖSYM tercih kılavuzu üzerinden gerçekleştirilecek. Alımlar, 4 bin 250 büro personeli (250 merkez teşkilatı, 4 bin taşra teşkilatı), 25 avukat (4 merkez teşkilatı, 21 taşra teşkilatı), 100 mühendis (taşra teşkilatı), 125 diyetisyen (taşra teşkilatı) ve 500 hemşire (taşra teşkilatı) pozisyonları için yapılacak.