KAMU PERSONELİ
30 Ocak 2023 - 11:15

Bakanlıklara, kurumlara tam 10.024 memur alınacak! Memur olmak isteyenlere iş fırsatı: İşte tüm detaylar

Memur olma hayaliyle yatıp kalkan vatandaşlar bu haber sizlere! Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bakanlıklara ve kurumlara 10024 kadro alım düzenlendi. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

KAMU PERSONELİ
30 Ocak 2023 - 11:15
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Bakanlıklara, kurumlara tam 10.024 memur alınacak! Memur olmak isteyenlere iş fırsatı: İşte tüm detaylar


Memur olmak isteyenlere büyük fursat! "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10.024 kadro alım düzenlendi.

resmi gazete



Bu kapsamda,

- Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı,

- 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru,

- Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru,

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatına 1 şube müdürü,

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatına 3 daire başkanı

- 16 şube müdürü alımları gerçekleşecek.

Ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka değişiklik, "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" de yayınlandı.

Kararname çerçevesinde,

“1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karamamesinin 282'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "uygulamak", ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlıkça uygun görülen kütüphanelerde, kütüphane kullanıcılarına yiyecek ve içecek gibi ikramlarda bulunmak" ibaresine yer verildi.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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