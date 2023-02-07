Bakanlıklardan toplu memur alımı! KPSS şartlı, şartsız başvurular açıldı













Bakanlık ve kurumlarda KPSS puanı ile memur alımı olacak. Başvuru şartları mevcuttur. Bir çok farklı kadroda alımlar olacaktır. Kamuda totalde 882 memur alımı olacaktır. Kpss puanı kaç olmalıdır? Hangi kadrolarda memur alımı olacaktır? Tüm detaylar haberimizde.Bakanlıklara ve kurumlara 882 memur alınacak. Kpss puanı veya Kpss puanı olmadan başvuru yapılabilecek. Lisans mezunu olan kişiler başvuru gerçekleştirebilecek. Alımlar buralarda olacak:- Hazine ve Maliye Bakanlığı - Milli Eğitim Bakanlığı - Et ve Süt Kurumu - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı dahil alımlar olacaktır. Başvuru yapacak olan kişilerde 657 Sayılı kanun 48.maddesi şartları geçerli olacaktır. Bu şartlar aranacaktır: -Türkiye vatandaşı olmak -Görevi yapmasında engel oluşturacak sağlık sorunu olmaması gerekmektedir. - Güvenlik soruşturması, arşiv araştırmasından olumlu sonuçlar alınmalıdır. - Herhangi bir suç geçmişi bulunmamalıdır. - Erkek olanların askerlik durumu olmamalıdır. Başvuru için yaş şartı da bulunmaktadır. Giriş sınavının olduğu Ocak ayı ile 35 yaşını tamamlamamış olmalıdır. Lisans mezunu yani en az 4 yıllık üniversiteyi tamamlamış olunmalıdır. Kpss şartı olacaktır. 2021-2022 yıllarında sınavdan 70 ve üstü alınmalıdır.