Bakanlıkta çalışmak isteyenlere iş kapısı açıldı! Bu branşlara başvurular açık!

SÖZLEŞMELİ KAMU PERSONEL ALIM İÇİN KADRO DAĞILIMLARI







BAKANLIK PERSONELİ ALIMINDA ARANAN ŞARTLAR

Bakanlık personel alımını resmen açıkladı. Yayınlanan verilerde kadroların neler olduğu da belli oldu. Bu görevler için gereksinimler de kesinleştirilmiştir. Sizde bakanlık çalışanı olmak istiyorsanız bu duyuru tam sizler için. İşte detaylar…Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre Resmi Gazetede yayınlandı. Personel istihdam edileceğini söyledi. Yayınlanan ilanda ayrıca kadroya dayandığı belirtildi. Bu nedenle işe alımlarda personel dağılımı şu şekildedir; · Merkez teşkilatı ile sözleşmeli 16 destek elemanı alımı · 3 Sözleşmeli teknisyen alımı · 6 Büro elemanı alımı Bu alanlarda çalışmak istiyorsanız KPSS ve mülakat olmadan işe alım süreciniz başlayacaktır. Başvuruda aranan şartların sağlanması durumunda adayların başvuruları bireysel olarak işleme alınacak ve işe alım gerçekleştirilecektir. Bakanlıkta çalışmak istiyorsanız 15 Mart 2023 tarihine kadar elektronik ortamda başvuruda bulunabilirsiniz.Bakanlık personeli alımı belli şartlar gerektiriyor. Bu gereksinimler her kadroya özgü olmakla birlikte, tüm başvuru sahiplerinin karşılaması gereken bazı genel gereksinimler vardır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu şartlarını taşıması gerekmektedir. Ayrıca her başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmaması, güvenlik soruşturmalarında sorun olmadan geçmiş olması, emekli maaşı almıyor olması gibi temel koşullara tabidir. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı ve işiyle ilgili her türlü engel bulunmaması da gerekiyor. Bunlar genel şartlar olup, işe alım yapılacak her pozisyon için detaylı işe alım şartları tanımlanmıştır. Bu ilana başvuran adayların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki tüm bilgileri incelemeleri gerekmektedir.