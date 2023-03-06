Bakanlıkta çalışmak isteyenlere iş kapısı açıldı! Bu branşlara başvurular açık!

Bakanlık personel alımını resmen açıkladı. Yayınlanan verilerde kadroların neler olduğu da belli oldu. Bu görevler için gereksinimler de kesinleştirilmiştir. Sizde bakanlık çalışanı olmak istiyorsanız bu duyuru tam sizler için. İşte detaylar…
SÖZLEŞMELİ KAMU PERSONEL ALIM İÇİN KADRO DAĞILIMLARI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre Resmi Gazetede yayınlandı. Personel istihdam edileceğini söyledi. Yayınlanan ilanda ayrıca kadroya dayandığı belirtildi. Bu nedenle işe alımlarda personel dağılımı şu şekildedir; · Merkez teşkilatı ile sözleşmeli 16 destek elemanı alımı · 3 Sözleşmeli teknisyen alımı · 6 Büro elemanı alımı Bu alanlarda çalışmak istiyorsanız KPSS ve mülakat olmadan işe alım süreciniz başlayacaktır. Başvuruda aranan şartların sağlanması durumunda adayların başvuruları bireysel olarak işleme alınacak ve işe alım gerçekleştirilecektir. Bakanlıkta çalışmak istiyorsanız 15 Mart 2023 tarihine kadar elektronik ortamda başvuruda bulunabilirsiniz.