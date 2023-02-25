Bakanlıkta memur olmak isteyene fırsat doğdu: İçişleri Bakanlığı alım müjdesi verdi: Puanı yeten baksın!







HANGİ ALANLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?







BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

KPSS ŞARTININ DETAYLARI NELERDİR?

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli işçi alımı yapıyor. Yeni açıklanan personel alımı duyurusuna göre, İçişleri Bakanlığı çeşitli alanlarda yüksek ücretli sözleşmeli bilişim çalışanları alıyor. Alımlar yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre yapılır. İlan şartlarını ve kontenjan bilgileri belli oldu. İşte detaylar…• 1 Sistem Mimarı, • 2 Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı, • 2 Kıdemli .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı, • 1 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, • 4 Java Yazılım Geliştirme Uzmanı, • 5 .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı, • 1 Veri Aktarım ve ETL Uzmanı, • 1 Devops Uzmanı, • 1 Siber Güvenlik UzmanıBilişim personel alımı kapsamında yayınlanan duyurulara göre, başvurularda genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekiyor. Buna göre, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından yoksun olmaması, görevini yapmasına engel olacak sağlık sorununun bulunmaması veya erkek adaylar lehine askerlik görevini yapmış olması" gibi genel şartlar aranmaktadır. Bununla beraber 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği olmaları gerek.Bakanlık personel alımlarında adaylarda KPSS ve YDS şartları geçerlidir. Bu nedenle başvuru sahiplerinin 2021 veya 2022 yılında alınan KPSS lisans düzeyinde P3 puan türünden en az 70 puan almaları gerekmektedir. Ayrıca bir yabancı dil sınavından İngilizce dil puanı aranmaktadır. %39 YDS ve %70 KPSS puanları tercih edilir. KPSS'siz uygulamalarda başlangıç noktası %0 YDS ve %70 KPSS puanı dikkate alınır.İçişleri Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için adaylar Mart ayında başvurularını yapıyor. Başvuru sadece elektronik yönetici şifresi ile bakanlığın kariyer adresi üzerinden yapılır. Başvuru Tarihi: 02-09.03.2023 Başvuru Adresi: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr