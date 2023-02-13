Bakanlıktan 300.000 TL'lik ev desteği! Kimlik kartıyla gelen destekten yararlanacak: Listede ismi olanlar dikkat







200.000 TL EV YARDIMI YAPILIYOR!







ÖDEME DÖNEMİ

CUMHURBAŞKANINDAN KİRA DESTEĞİ AÇIKLAMASI!

VATANDAŞLAR KİRA BEDELLERİ ÖDENEREK KONUTLARA YERLEŞTİRİLECEK!

HANE BAŞINA 15.000 TL KİRA DESTEĞİ SAĞLANACAK

KİRA YARDIMI KİMLERE YAPILACAK?

KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığın düzenlemiş olduğu sosyal destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Ödemeler bir kez ya da aylık bir şekilde düzenli ya da düzensiz bir şekilde yapılmaktadır. Barınma destekleri nakdi bir şekilde yapılan destekler arasında bulunmaktadır. Başvurular kimlikle birlikte gerçekleştiriliyor. İşte detaylar...Oturulamayacak kadar eski evlerde yaşayanlara, evlerin bakım-onarımı, betonarme ev yapım desteği, prefabrik ev yapım desteği ve afet çerçevesinde ev eşyası alımı için ayni ya da nakdi şekilde destek sağlanıyor.Destek başvurularında evrak olarak T.C. kimlik kartı istenmektedir ve barınma desteğinden 18 yaş üstü aile bireyleri faydalanabilmektedir. Ek olarak bu desteği alabilmek için, hane içerisinde kişi başı gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 için 1.833,45 TL) olması gerekmektedir. Bakanlığın yapmış olduğu duyuruda, barınma desteğinden yararlanabilecek vatandaşlarda aranan şartlarda aşağıdaki ifadeler yer almaktadır: "Yaşlılık- engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma ve benzeri özel şartlardan herhangi birine haiz olma, bunun yanında onarımı sağlanabilecek evin yada ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma" Bakanlığın yapmış olduğu duyuruda, barınma desteği detayları hakkında aşağıdaki ifadeler yer almaktadır: "İhtiyaç doğrultusunda yardım için belirlenen kriterlere haiz olunması şartıyla ev onarımlarında 75.000 TL, prefabrik ev yapımında 150.000 TL, betonarme ev yapımlarında 200.000 TL'ye varan yardım yapılır. Ödemeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecektir."Ödemeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecektir. Ülkemizde meydana gelen ve 10 şehrimizi de etkileyen deprem felaketiyle beraber yaralar sarılmaya hız kesmeden devam ediliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimiz ve milletimiz bütün imkanlarıyla beraber halkın yanında olmaktadır. 1 yıl içerisinde yeni konutlar inşa edilecektir. 10.000 TL destek vereceğiz. İsteyen depremzede vatandaşlara kira desteği de sağlanacak. Farklı şehirlere giden vatandaşların kiralarını karşılayacağız." sözlerini söyledi.Erdoğan, "Çadırlarda kalmak istemeyenlerin kira bedellerini karşılayarak konutlara yerleştireceğiz. Bir yıl boyunca vatandaşlarımız buralarda yaşayabilecek. Türk Hava Yolları deprem bölgesine gidenleri de gelenleri de ücretsiz bir şekilde götürecektir, konu hakkında talimat verilmiştir." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hane başına taşınma yardımıyla beraber 15.000 TL ödemenin hazırlıklarını yapmaktayız. Bu hanelerde bulunan vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacak olanlara özellikle kira yardımı yapılacaktır." sözleriyle açıklamalarına devam etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çadırlarda kalmayı istemeyen vatandaşlarımıza da kira bedellerinin ödenmesi suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. 1 yıl boyunca vatandaşlar buralarda kalabilecek." dedi.Kira desteğine başvuruların nereden ve nasıl yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı. Konuya dair açıklamaların önümüzdeki günlerde devlet yetkilileri tarafından açıklanması bekleniyor...