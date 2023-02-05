Bakanlıktan annelere müjde! 0-2 yaş arası çocuğu olanlara 400 TL para verilecek!













Bu program, maddi açıdan zor durumdaki aileler için değerli bir kaynaktır ve en çok ihtiyaç duyulduğu anda kritik destek sağlar.Çoğul Doğum Programına uygunluk, hane geliri çerçevesinde ele alınır. Bir hanede kişi başına gelir, halihazırda 8.500 Türk Lirası olan net asgari ücretin üçte birinden az olmalıdır. Baba veya anne adına hareket eden yasal temsilcinin TC kimlik kartı ve hanehalkı gelir belgesine sahip olması gerekmektedir. Uygunluk onaylandıktan sonra, uygun hanelere iki ayda bir hesaplanan aylık 400 Türk Lirası ödeme yapılacaktır. Bu mali yardım, ailelerin birden fazla çocuğa bakmak için ihtiyaç duydukları bebek maması, çocuk bezi ve diğer malzemeleri ödemesine yardımcı olur. Çoğul Doğum Programı'ndan alınan destek, ailelerin çocuklarına hayatlarının ilk yıllarında ihtiyaç duydukları bakım ve desteği sağlamaları için çok önemlidir.