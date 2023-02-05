Finans
05 Şubat 2023 - 19:15

Bakanlıktan annelere müjde! 0-2 yaş arası çocuğu olanlara 400 TL para verilecek!

Sosyal Hizmetler Bakanlığı çoklu doğum yapan aileleri desteklemek için yeni bir girişim başlattı. Çoklu Doğum Programı, düşük gelirli hanelerin çoklu doğum sonucu doğan 0-2 yaş arası çocukların beslenme ve kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olma amacıyla hazırlandı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
05 Şubat 2023 - 19:15
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Bakanlıktan annelere müjde! 0-2 yaş arası çocuğu olanlara 400 TL para verilecek!


Bu program, maddi açıdan zor durumdaki aileler için değerli bir kaynaktır ve en çok ihtiyaç duyulduğu anda kritik destek sağlar.

Çoklu Doğum Yardımı programı



Çoğul Doğum Programına uygunluk, hane geliri çerçevesinde ele alınır. Bir hanede kişi başına gelir, halihazırda 8.500 Türk Lirası olan net asgari ücretin üçte birinden az olmalıdır. Baba veya anne adına hareket eden yasal temsilcinin TC kimlik kartı ve hanehalkı gelir belgesine sahip olması gerekmektedir.

Uygunluk onaylandıktan sonra, uygun hanelere iki ayda bir hesaplanan aylık 400 Türk Lirası ödeme yapılacaktır. Bu mali yardım, ailelerin birden fazla çocuğa bakmak için ihtiyaç duydukları bebek maması, çocuk bezi ve diğer malzemeleri ödemesine yardımcı olur. Çoğul Doğum Programı'ndan alınan destek, ailelerin çocuklarına hayatlarının ilk yıllarında ihtiyaç duydukları bakım ve desteği sağlamaları için çok önemlidir.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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