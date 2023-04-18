Bakanlıktan bayram müjdesi çıktı! Başvuranlara nakit harçlık dağıtılacak: Hemen şartlara bakın







BAYRAM ÖNCESİ İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA ÖDEMELER







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi insanlara sağlanan sosyal destek ödemelerinin bayram öncesi yapılacak olanların şartları belli oldu. Peki bayram öncesi 15 bin TL ödemeden kimler faydalanabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara sağlanan sosyal destek ödemelerine Ramazan Bayramı öncesi ilaç gibi gelecek yeni ödemeler eklendi. Şartları taşıyan ihtiyaç sahibi insanlara 15 bin TL destek verilecek.15 bin TL sosyal yardım ödemelerinden faydalanmak için en önemli şart hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartı. Başvurular ise e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. 15 bin TL sosyal yardım ödemesine başvuru yapan ve başvurusu onaylanan hak sahiplerinin ödemeleri PTT aracılığıyla ya da Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplarına yatırılacak. Başvurunun onaylanması için ilk olarak hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartı aranıyor.