EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 20:23

Bakanlıktan dev 223,7 milyon TL'lik eğitim desteği! Bakan Yanık başvuru şartlarını ve destek miktarlarını resmen açıkladı! Çocuğu okula giden aileler bu desteği kaçırmayın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile beraber bakanlığın sunmuş olduğu desteklerle alakalı yazılı açıklamada bulundu "İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na toplamda 223,7 milyon TL kaynak aktardık" ifadelerine yer verdi. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 20:23
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bakanlıktan dev 223,7 milyon TL'lik eğitim desteği! Bakan Yanık başvuru şartlarını ve destek miktarlarını resmen açıkladı! Çocuğu okula giden aileler bu desteği kaçırmayın!


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na toplamda 223,7 milyon TL kaynak aktardık" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında bakanlığın desteğini yazılı olarak açıkladı. İhtiyacı olan hanelerden gelen çocuklara “eğitim desteği” adı altında çeşitli destekler sunduklarını söyleyen Yanık, bu desteğin maddi yardım, sınava hazırlık materyalleri ve diğer kaynakları kapsadığını söyledi.



Eğitimi kapsayan sosyal yardımlar ile çocukların eğitimli birey gibi yetişmelerine destek verdiklerinin altını çizen Yanık:

"İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na toplamda 223,7 milyon TL kaynak aktardık. Yapacağımız bu yardımla önceliğimiz çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması olacak. Değerlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklara, sadece eğitim alanında değil ihtiyaç duydukları tüm alanlarda desteklerimizi sunuyoruz. Çocuk refahının artırılması ve çocukların eğitime erişimi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde önemli rol oynayacak çocuklarımız için her türlü desteğe hazırız. Bu kapsamda çocukların eğitim hakkından uzak kalmaması için bakanlıkça birçok destekte bulunuyoruz. Aktardığımız eğitim yardımının yanı sıra çocuklarımızın okula devam etmesi için ailelerimize her ay düzenli olarak Sosyal ve Ekonomik Destek veriyoruz. Onları sosyal, kültürel ve sportif açıdan da gelişmelerini destekliyoruz"

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
Yaşantıları herkesin merak konusu! Teknolojik hiç bir şey kullanmıyorlar! Dünya'yı şaşkına çeviren ABD’de yaşayan topluluk!
Yaşantıları herkesin merak konusu! Teknolojik hiç bir şey kullanmıyorlar! Dünya'yı şaşkına çeviren ABD’de yaşayan topluluk!
Opet, Shell, PO akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte bugünkü fiyatlar
Opet, Shell, PO akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte bugünkü fiyatlar
Altın fiyatları rekora koşarak illerliyor... Fiyatları duyan soluğu kuyumcuda alacak! İşte günün altın fiyatları£
Altın fiyatları rekora koşarak illerliyor... Fiyatları duyan soluğu kuyumcuda alacak! İşte günün altın fiyatları£
Banka promosyonları cepleri dolduracak! O bankalar peş peşe açıklıyor! Rakamları duyan bankaya koşuyor! Bakmadan gitmeyin...
Banka promosyonları cepleri dolduracak! O bankalar peş peşe açıklıyor! Rakamları duyan bankaya koşuyor! Bakmadan gitmeyin...
Gram altın ve çeyrek altının yükselişi herkesi şaşırttı! Altın fiyatları gözünü yükseklere çevirdi! Bugünkü altın fiyatları
Gram altın ve çeyrek altının yükselişi herkesi şaşırttı! Altın fiyatları gözünü yükseklere çevirdi! Bugünkü altın fiyatları
Bu analizi duyan dolara koşuyor! Büyük güne sadece 10 gün kaldı! 1 doları olan bile çok şanslı
Bu analizi duyan dolara koşuyor! Büyük güne sadece 10 gün kaldı! 1 doları olan bile çok şanslı
Son Haberler
Herkesin hayranlıkla baktığı Havva Öztel bu defa duygu yüklü! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel anlattıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğacak!
Herkesin hayranlıkla baktığı Havva Öztel bu defa duygu yüklü! Aleyna...
TÜİK'in son listesi yine şaşırttı! Tam 57 ili geride bırakan o ilçe Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu!
TÜİK'in son listesi yine şaşırttı! Tam 57 ili geride bırakan o...
Yaşantıları herkesin merak konusu! Teknolojik hiç bir şey kullanmıyorlar! Dünya'yı şaşkına çeviren ABD’de yaşayan topluluk!
Yaşantıları herkesin merak konusu! Teknolojik hiç bir şey kullanmıyorlar!...
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisini milyonlar bekliyordu! ATV merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam için tarihi açıkladı
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisini milyonlar bekliyordu! ATV merakla beklenen...
Opet, Shell, PO akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte bugünkü fiyatlar
Opet, Shell, PO akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte bugünkü fiyatlar
Altın fiyatları rekora koşarak illerliyor... Fiyatları duyan soluğu kuyumcuda alacak! İşte günün altın fiyatları£
Altın fiyatları rekora koşarak illerliyor... Fiyatları duyan soluğu...
Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı
Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı
MAÇ ANLATIM | Kasımpaşa Galatasaray maçı
MAÇ ANLATIM | Kasımpaşa Galatasaray maçı
Osman Zeki Korkmaz: 'Galibiyet alamadığımız için üzgünüm'
Osman Zeki Korkmaz: 'Galibiyet alamadığımız için üzgünüm'
Galatasaray’da yıldızlar tribünde
Galatasaray’da yıldızlar tribünde
Banka promosyonları cepleri dolduracak! O bankalar peş peşe açıklıyor! Rakamları duyan bankaya koşuyor! Bakmadan gitmeyin...
Banka promosyonları cepleri dolduracak! O bankalar peş peşe açıklıyor!...
Gram altın ve çeyrek altının yükselişi herkesi şaşırttı! Altın fiyatları gözünü yükseklere çevirdi! Bugünkü altın fiyatları
Gram altın ve çeyrek altının yükselişi herkesi şaşırttı! Altın...
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu'
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu'
Tapu satışında yeni bir dönem başlıyor! Alıcıyı da satıcıyı da ilgilendiriyor! Tapu satışı resmen değişti! İşte yeni satış yöntemi
Tapu satışında yeni bir dönem başlıyor! Alıcıyı da satıcıyı...
MHP Lideri Bahçeli: 'HDP ile koalisyon kurmak PKK’ya bakanlık vermektir'
MHP Lideri Bahçeli: 'HDP ile koalisyon kurmak PKK’ya bakanlık vermektir'