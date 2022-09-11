Bakanlıktan dev 223,7 milyon TL'lik eğitim desteği! Bakan Yanık başvuru şartlarını ve destek miktarlarını resmen açıkladı! Çocuğu okula giden aileler bu desteği kaçırmayın!













Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na toplamda 223,7 milyon TL kaynak aktardık" ifadelerini kullandı.Bakan Yanık, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında bakanlığın desteğini yazılı olarak açıkladı. İhtiyacı olan hanelerden gelen çocuklara “eğitim desteği” adı altında çeşitli destekler sunduklarını söyleyen Yanık, bu desteğin maddi yardım, sınava hazırlık materyalleri ve diğer kaynakları kapsadığını söyledi.Eğitimi kapsayan sosyal yardımlar ile çocukların eğitimli birey gibi yetişmelerine destek verdiklerinin altını çizen Yanık: "İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na toplamda 223,7 milyon TL kaynak aktardık. Yapacağımız bu yardımla önceliğimiz çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması olacak. Değerlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklara, sadece eğitim alanında değil ihtiyaç duydukları tüm alanlarda desteklerimizi sunuyoruz. Çocuk refahının artırılması ve çocukların eğitime erişimi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde önemli rol oynayacak çocuklarımız için her türlü desteğe hazırız. Bu kapsamda çocukların eğitim hakkından uzak kalmaması için bakanlıkça birçok destekte bulunuyoruz. Aktardığımız eğitim yardımının yanı sıra çocuklarımızın okula devam etmesi için ailelerimize her ay düzenli olarak Sosyal ve Ekonomik Destek veriyoruz. Onları sosyal, kültürel ve sportif açıdan da gelişmelerini destekliyoruz"