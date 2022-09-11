Bakanlıktan dev eğitime destek! Tam 223,7 milyon lira kaynak! Anne ve babalar bu desteklerden yararlanabilirsiniz!







Bakan Yanık'tan eğitim desteği açıklaması







Çocuk refahı her şeyden önce gelir!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamalar üzerine eğitim için destek paketinin başladığını duyurdu. 223,7 milyon TL kaynağın aktarılacağı eğitim desteği için çocukların yaptıkları eğitim masraflar ele alındı. Son dönemde ekonomik sıkıntıların boy gösterdiği bu zamanda öğrencilerin eğitim masrafı da fazlasıyla aileleri etkilemektedir. Bunun üzerine Yanık, eğitim desteği müjdesini paylaştı. İşte, eğitim desteği hakkında merak edilenler ve tüm detaylar...Dar gelirli aileleri ele alan bu destek programında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık çocukların eğitimine dair gelişmeleri açıkladı. Eğitim desteği adı altında çeşitli yardımlar aktif olarak devam ederken Yanık, eğitim desteğimin temel okul eşyaları için ön plana çıkarıldığını ve özellikle öğretim dönemlerinin başında yapılan materyal yardımları, sınava hazırlık malzemeleri yardımı ve diğer eğitim yardımlarını kapsadığını dile getirildi.Odak noktasının dar gelirli ailelerin olduğu eğitim este petinde sosyal yardımlaşma çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmesi adına destek verildiğinin altı çizilirken ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) toplamda 223,7 milyon Türk Lirası kaynak aktarıldığı da açıklandı.Her ay düzenli olarak Sosyal Yardımlaşma Vakıflarından kaynak aktarımı yapılırken hanelere maddi ve nakdi desteklerde yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise yapılan yardımının asıl amacının çocukların eğitiminden geri kalmaması olduğunun altını çizdi. Çocuklara yönelik düzenlenen yardım desteklerinde yalnızca eğitim odaklı değil ihtiyaç duyulan her alan için destek verilmeye hazır olunduğu söylenirken çocukların refahını arttırmak adına ilk adımın eğitim desteği olduğu dile getirildi.