GÜNDEM
24 Ekim 2022 - 12:01

Bakanlıktan eşi hayatını kaybetmiş kadınlara konut desteği müjdesi: 300 bin TL verilecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi vefat eden kadınlara 300 bin liralık konut yardımı yapılacağını duyurdu. Eşi vefat etmiş ve 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olan kadınlar bu desteği alabilecekler. İşte, başvuru şartları..

GÜNDEM
24 Ekim 2022 - 12:01
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Bakanlıktan eşi hayatını kaybetmiş kadınlara konut desteği müjdesi: 300 bin TL verilecek!


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi vefat eden kadınlara yönelik bir destek programı açıkladı. Buna göre; Eşi vefat eden kadınlara 300 bin TL konut yardımı yapılacak. 607 milyon lira bütçe ayrılan konut desteği programında 2023 konut temini yapılacak. Uygulanabilir koşullar arasında "en az üç çocuk sahibi olmak" şartı dikkat çekti.

Söz konusu proje ile ilgili bir açıklama yapan Bakan Derya Yanık, eşi vefat eden yardım alanlara yeni bir destek paketini hayata getirdiklerini söyledi. Bakan Yanık açıklamasında "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı" kapsamında 2 bin 23 adet konut temini sağlayabilmek adında toplamda 607 milyon TL bütçe ayırdıklarını ve eşi vefat eden ve en az 3 çocuğu ola kadınlara bu destekten 300 bin TL vereceklerini aktardı.



Bakanlıktan eşi hayatını kaybetmiş kadınlara konut desteği

"KONUTLAR 80 METREKARE ŞEKLİNE YAPILACAK"

Dul kadınlara yönelik konut yardımı programında il ve ilçelerdeki hayırseverlerle iş birliği yapacaklarını açıklayan Bakan Yanık, şu bilgileri paylaştı:

"İnşa edilecek ev 80 metrekaredir. Bir ev satın alınırsa, bu özelliğe daha yakın olanlara öncelik verilecektir. Bakanlık hane başına 300.000 TL sağlarken, gerekli kaynaklar da belediyeler ve hayırseverler tarafından sağlanacak. Bina Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma'nın (SYDV) olacak. Hak sahibine ücretsiz olarak kullanma hakkını vereceğiz.

"BELEDİYELERLE VE HAYIRSEVERLERLE BİRLİKTE İŞ BİRLİKLERİ YAPILACAK"

Bakan Yanık, konut projesi kapsamında belediyelerle ve hayırseverlerle işbirliklerinin gerçekleştirileceğini belirterek, “Büyükşehirler başta olmak üzere iller ve hayırseverlerle ortaklaşa program uygulamamızı 78 SYDV'ye bildirdik. Bugüne kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde işbirliği protokolleri imzalandı. Ayrıca proje uygulaması için 67 SYDV'miz arazi edinim prosedürleri, proje araştırması ve proje bütçesi için ek kaynaklar hazırlamaya devam etmektedir."

300 BİN TL DESTEKLİ KONUT PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Eşi vefat etmiş ve 18 yaşını doldurmamış en az 3 çocuğu olan kadınlar yardım alabilirler.

Yardımdan yararlanacakların konutun yapılacağı ilde ikamet etmeleri gerekmektedir.

Sosyal Konut Projesi dahil olmak üzere konut yardım programında destek alınmamış olması istenecektir.

Yardım programına sadece Türk vatandaşları başvurabilir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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