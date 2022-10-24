Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi vefat eden kadınlara yönelik bir destek programı açıkladı. Buna göre; Eşi vefat eden kadınlara 300 bin TL konut yardımı yapılacak. 607 milyon lira bütçe ayrılan konut desteği programında 2023 konut temini yapılacak. Uygulanabilir koşullar arasında "en az üç çocuk sahibi olmak" şartı dikkat çekti. Söz konusu proje ile ilgili bir açıklama yapan Bakan Derya Yanık, eşi vefat eden yardım alanlara yeni bir destek paketini hayata getirdiklerini söyledi. Bakan Yanık açıklamasında "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı" kapsamında 2 bin 23 adet konut temini sağlayabilmek adında toplamda 607 milyon TL bütçe ayırdıklarını ve eşi vefat eden ve en az 3 çocuğu ola kadınlara bu destekten 300 bin TL vereceklerini aktardı.
GÜNDEM
24 Ekim 2022 - 12:01
Bakanlıktan eşi hayatını kaybetmiş kadınlara konut desteği müjdesi: 300 bin TL verilecek!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi vefat eden kadınlara 300 bin liralık konut yardımı yapılacağını duyurdu. Eşi vefat etmiş ve 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olan kadınlar bu desteği alabilecekler. İşte, başvuru şartları..
GÜNDEM
24 Ekim 2022 - 12:01
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