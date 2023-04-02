Bakanlıktan flaş hibe kararı! Milyonlarca kişiye 300.000 TL hibe ödenecek: Başvuru şartları duyuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Deprem Bölgelerindeki Kadın Üreticilere 300.000 TL'ye Varan Hibe Desteği Sunuyor







57 Yaşam Merkezinin Kurulması







Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, deprem bölgelerindeki kadın üreticilere destek sunacağını açıkladı. Bakanlık 300.000 TL'ye kadar hibe garantisi vererek kadınlara yeni zanaatlar öğrenme ve gelir elde etme fırsatı sunuyor. Destek, Sosyal Girişim, Güçlendirme ve Uyum projesi aracılığıyla, depremzedeler tarafından üretilen tüm ürünler için alım garantisi şeklinde sağlanacak.Bakanlık ayrıca Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Mardin'de 57 yaşam merkezi kurmayı planladığını belirtti. Bu merkezler gençlerin ve kadınların fikirlerini hayata geçirmeleri için eğitim ve destek sunacak. Bakan Varank'a göre, bakanlık depremzedelere yeniden ayağa kalkmaları için gerekli kaynak ve desteği sağlamaya kararlı. Avrupa Birliği ve Dünya Bankası ile birlikte yürütülen SEECO projesi de bu çabaların bir parçası. Yeni hibe desteği ile bölgedeki kadınlar becerilerini geliştirme, gelir elde etme ve hayatlarını yeniden inşa etme fırsatlarına erişebilecek.