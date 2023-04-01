Bakanlıktan haber geldi! TCKN son hanesi 0,2,4,6,8 olanlar dikkat: Hesaplarınıza para yatırıldı!













Bakanlıktan gelen habere göre T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre hesaplara para yatırılacak. Toplamda 1.5 milyar TL ödeme hesaplara dağıtılacak. Ayrıntılar geliyor...Tarım Bakanı Vahit Kirişci, bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, çiftçilere yönelik yapılan tarımsal destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığını duyurdu. Toplamda 1 milyar 653 milyon 871 bin 696 TL tutarındaki ödemelerin, yüzlerce çiftçinin hesaplarına yatırıldığı belirtildi. Kirişci, ödemelerin çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.Tarım Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile çiftçilere yönelik 1 milyar 653 milyon 871 bin TL tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan Kirişci, "Bugün itibariyle yapılan ödemelerle çiftçilerimize önemli bir destek sağlamış olduk. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı. Çiftçilere yönelik bu ödemelerin yapılmış olması, tarımsal üretimde yaşanan zorlukların bir nebze olsun hafiflemesine katkı sağlayacaktır.