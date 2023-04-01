Bakanlıktan her eve 2500 TL devlet yardımı! Seçim öncesi musluklar açıldı: Tam 3 ay boyunca...







TOPLAM 7 BİN 500 TL DESTEK







DOĞALGAZ YARDIMINA NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

ÖDEMELER 3 AY SÜRECEK

Aile Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım kampanyası kapsamında büyük bir adım atıldı. E-devlet üzerinden başvuru yaparak maddi sıkıntı çeken ailelere 3 ay boyunca ayda 2 bin 500 TL yardım ödemesi yapılacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 3 ay sürdürülecek olan yardım kampanyasında toplamda 7 bin500 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Bu yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelere büyük bir rahatlık sağlayacak. Aile Bakanlığı'nın bu destek paketi, özellikle ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan aileler için büyük bir umut kaynağı olmuştur. Bu yardım kampanyası sayesinde ihtiyaç sahibi aileler, bir nebze de olsa maddi sıkıntılarına çözüm bulabilecekler. Ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle pek çok aile geçim sıkıntısı çekiyor. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım fırsatları sunarak bu ailelere destek oluyor. Bakanlık, düzenli olarak verdiği sosyal yardım ödemelerinin yanı sıra, belirli dönemlerde fatura yardımı gibi yardımlar da sağlıyor. Son 2 yıldır verilen fatura yardımı da vatandaşların en çok rağbet gösterdiği yardımlardan biri olarak öne çıkıyor. Elektrik ve doğalgaz faturalarına yapılan yardımların yanı sıra, kış aylarında verilen doğalgaz faturası yardımı da bu yardımlar arasında yer alıyor. Doğalgaz faturası yardımı, dönemsel olarak sağlanan bir yardımdır. Kış desteği olarak da bilinen bu yardımdan yararlanmak için, adınız ve soyadınızla kayıtlı bir doğalgaz faturanızın olması gerekiyor. Kış aylarında ödenen bu yardım, 6 ay boyunca vatandaşlara sunuluyor. Başvuru işlemleri e-devlet üzerinden veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılabiliyor. Ödeme almak için ise faturanızla birlikte PTT'ye gitmeniz gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu tür yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor.Ülkemizdeki ekonomik zorluklar nedeniyle birçok aile, geçim sıkıntısı çekiyor. Bu durumda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım fırsatları sunarak ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor. Bakanlık, aylık düzenli olarak verilen sosyal yardım ödemelerinin yanı sıra dönemsel olarak sağlanan yardım ödemeleri de sunuyor. Bu yardım ödemelerinden biri de doğalgaz faturası yardımıdır. Doğalgaz yardımı, hane bazlı olarak veriliyor ve yaşadığınız şehre göre farklılık gösteriyor. Büyük şehirlerde 2 bin 500 TL'ye kadar çıkabilen doğalgaz yardımı, küçük şehirlerde yaşayanlar için 900 TL'den başlıyor. Başvuru işlemleri e-Devlet veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden yapılıyor ve işlemler sadece birkaç dakika sürüyor. Başvurunuzu tamamladıktan sonra takip eden ilk aydan itibaren doğalgaz tüketim desteği almaya başlayabilirsiniz. Fatura yardımı ile ilgili daha detaylı bilgi ve başvuru süreci hakkında bilgi almak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.Aile Bakanlığı tarafından verilen doğalgaz faturası yardımı Mart, Nisan ve Mayıs ayları için hala devam ediyor. Bu yardım kapsamında, 3 ay boyunca toplamda 7 bin 500 TL'ye varan destek ödemesi yapılabiliyor. Kronik hastalığı olanlar veya yaşam cihazına bağlı olarak yaşayanlar, yüzde 5 daha fazla destekten faydalanabilirler. Şu anda, doğalgaz tüketim desteği 831 bin vatandaşa sunulmaktadır. Bu destek, Temmuz ayından bu yana toplam 1 milyar TL'yi aşmıştır. Doğalgaz faturası yardımı almak isteyenler için, hane içinde kişi başına düşen gelir kriteri de önemlidir. Eğer hane içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az ise, başvuru yaparak doğalgaz yardımından faydalanabilirsiniz. Başvuru onaylandıktan sonra, adı soyadı yazan faturalarınız ve T.C. kimlik kartınızla birlikte en yakın PTT şubesine giderek ödeme alabilirsiniz.