Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere yardım yapılacağını açıkladı. Vatandaşlara taşınma yardımı sunulacağı ve kamu kurumlarının depremzedelere destek olacakları bildirildi. Depremden etkilenen alanlarda yardım çalışmaları sürdürülüyor. Özellikle binlerce kişinin evlerinin yıkılması ve binlerce insanın kaybedilmesi nedeniyle kamu kurumları, belediye ve sivil toplum kuruluşları, depremzedelere yardım amacıyla güçlerini birleştirdi.
EKONOMİ
12 Şubat 2023 - 16:15
Bakanlıktan her eve destek ödemesi çıktı! Başvurmayı unutmayın: Hane başı 15.000 TL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere yardım yapılacağını açıkladı. Vatandaşlara taşınma yardımı sunulacağı ve kamu kurumlarının depremzedelere destek olacakları bildirildi. Depremden etkilenen alanlarda yardım çalışmaları sürdürülüyor. Özellikle binlerce kişinin evlerinin yıkılması ve binlerce insanın kaybedilmesi nedeniyle kamu kurumları, belediye ve sivil toplum kuruluşları, depremzedelere yardım amacıyla güçlerini birleştirdi.
EKONOMİ
12 Şubat 2023 - 16:15