Bakanlıktan her eve destek ödemesi çıktı! Başvurmayı unutmayın: Hane başı 15.000 TL







HANE BAŞINA 15 BİN TL VERİLECEK: DUYURU YAPILDI!







15 BİN TL VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere yardım yapılacağını açıkladı. Vatandaşlara taşınma yardımı sunulacağı ve kamu kurumlarının depremzedelere destek olacakları bildirildi. Depremden etkilenen alanlarda yardım çalışmaları sürdürülüyor. Özellikle binlerce kişinin evlerinin yıkılması ve binlerce insanın kaybedilmesi nedeniyle kamu kurumları, belediye ve sivil toplum kuruluşları, depremzedelere yardım amacıyla güçlerini birleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hane başına 15 bin lira taşınma yardımının hazırlıklarının yapıldığını ve depremzedelere 1 yıllık kira yardımının sağlanacağını söyledi. Ayrıca bu yardımların vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi için önemli olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, her haneye 15 bin liralık bir destek paketi hazırlıklarının yapıldığını ve yağmacılık yapanlara ve siyasi yağma yapmak isteyenlere müsaade edilmeyeceğini söyledi.