Bakanlıktan kaçırılmaz iş fırsatı! 5 farklı ilde alım yapılacak: KPSS şartsız, yüksek maaşlı

İş arayanlara müjdeli haber
gelirken Aile Sosyal İl Müdürlükleri kapsamında yapılacak olan TYP alımı açıklamaları peş peşe geldi. İŞKUR 5 ilde alım başlatırken valilikler personel alımını duyurdu. Yapılacak olan işe alım İŞKUR tarafınca TYP konumunda personel alımı ilk olarak 5 şehir için başlandığı açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
-TC vatandaşı olmak
-İşsiz olmak -18 yaşını doldurmuş olmak -Açıköğretim öğrencisi olmak
İNTERNETTEN BAŞVURU YAPMA
İŞKUR bünyesi üzerinden 24, 25, 26 ve 27 Mart 2023 tarihlerine kadar yapılacak başvurular için sisteme giriş yapmak gerekir. Sisteme giriş yapılmasıyla beraber başvuru paneli üzerinden gerekli bilgiler girilerek doldurulması gerekir. TYP arama sayfasından il seçimi yapılarak istenilen ilin seçilmesi ve onaylanması şartı gereklidir. Başvuru ve il seçiminin devamında başvuru kolay şekilde sisteme kaydedilerek belgeler tamamlanır.