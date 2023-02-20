Bakanlıktan kadınlara özel yardım! Başvuru formunu dolduran 500 TL para alacak!













Aile Bakanlığı, eşini kaybetmiş kadınlar için düzenli bir nakit yardım programı açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuruda bulunan kadınlara düzenli olarak 500 TL ödenecek. Ödemeler iki ayda bir yapılacak ve doğrudan hesaplarına yatırılacak. Yardım programı, hanesinde sosyal güvencesi olmayan, 3294 sayılı Kanun'a göre muhtaç durumda olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yönelik.Programa başvurmak için kadınlar ikamet ettikleri şehirdeki vakıflara ve SYD Vakıflarına gidebilirler. TC kimlik numaralarını vermeleri ve Türk vatandaşı olmak, sigortalı bir işte çalışmamak ve başka biriyle resmi veya dini nikahı olmamak gibi bazı gerekli koşulları sağlamaları gerekecek. Kadının muhtaçlık ve yoksulluk durumunun tespit edilmesi halinde maaş bağlanacak. Bu yeni düzenli nakdi yardım programı, eşini kaybetmiş ve muhtaç durumda olan kadınlar için değerli bir fırsat sunuyor. Aile Bakanlığı düzenli mali destek sağlayarak bu kadınların daha iyi bir yaşam sürmelerine ve ailelerine destek olmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.