Bakanlıktan kara kış desteği! Başvuruyu yapan 7500 TL'lik nakit yardımı kapacak! İşte son tarih

BAKANLIKTAN 7500 TL'LİK KIŞ DESTEĞİ













BAŞVURULAR E DEVLETTEN

KİMLER BAŞVURABİLİYOR ?

İhtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşan Aile Bakanlığı yeni bir yardım paketi ile vatandaşların huzuruna geldi. Bakanlık tarafından verilen yardımlara bir yenisi daha eklenirken ihtiyacı olan vatandaşlara kış yardımı yapılacağı duyuruldu. Peki bu yardım neyi kapsıyor ve kimlere verilecek? İşte tüm detayları ile kış desteği paketi….!Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı ihtiyaç sahibi olan ailelere zor durumda kalmamaları için kış desteğinde bulunacaklarını açıkladı. Kış desteği ile ailelere 7 bin 500 lira yardım yapılacağı belirtildi.Aile ve sosyal hizmetler bakanlığının başlattığı kış desteği yardım paketi ile aileler PTT tarafından ödemelerini alacaklar. Tam 7 bin 500 lira ödeme yapılması açıklanırken dar gelirli ailelerinde nefes alması planlanıyor. Başvuruların e devlet üzerinden yapılacağını belirten bakanlık dar gelirli aileler için düğmeye bastı. Dar gelirli hane sayısında yaşanan artıştan dolayı bu yıl destek paketlerinde de bir artış söz konusu. Bir çok ihtiyaç sahibi aile destek paketinden yararlanıyor. Başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen aileler Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından 7 bin 500 lira ödeme alacak.Başvuruların sadece aile ve sosyal hizmetle bakanlığı ödemeleri kapsamında olduğu belirtilirken e devlet üzerindeki başvuruların eksiksiz ve hatasız olarak yapılması istendi. Bu yardımların 7 bin 500 lira olduğu kesinleşirken bu yardımı alacak ailelerin ise ihtiyaç sahibi olması önemli bir detay olacak. Asgari ücretin 3 te birinden az bir gelire sahip olan ailelerin yararlanabileceği bu yardımda kış aylarına özel bir yardım oldu açıklandı. Kış nedeniyle artan doğalgaz kömür be elektrik faturalarına destek olması amacıyla böyle bir çalışma yapılacağı ifade edildi.